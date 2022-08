De eerlijke boer raakt alles kwijt

4 aug. 2022 - 15:22

Laten we uitkijken alle boeren met de schuld van al deze dingen op te zadelen. Bijna iedereen is hier medeschuldig aan. Ook als de laatste 20/30 jaar alleen bio of Label Rouge (ik weet niet hoe dat in NL heet). Daarvoor aten we het met smaak en accepteerden graag de welvaart die mede door de boeren en hun grootschalige methodes werd gebracht. Je kon echt leven zonder en je eigen verantwoordelijkheid verschuilen achter het neoliberalisme klopt ook niet. Het goede is nu dat er een democratische meerderheid is die inziet dat het flink anders moet. Daar zijn juist boeren voor nodig omdat te doen. Sommigen zagen het al en doen het al. Sommigen zagen het al maar werden gefrustreerd door overheid en Rabo. Anderen willen meewerken maar hebben hulp nodig. Nog anderen vertikken het of hebben zich laten demotiveren willen zo niet verder. Die moeten we nog steeds niet de schuld van het te lange verleden geven maar met hen kijken wat dan en hoe stoppen. Boeren in een kwaad daglicht zetten is oneerlijk. Ook de boeren moeten niet overdrijven. Er zijn in meer sectoren de bakens verzet, soms door marktwerking, soms door overheidsingrijpen. Mijnbouw, scheepsbouw, kantoor benodigdheden en de autobranche, luchtvaart etc. komen snel. Boeren zitten niet dichter bij onze lieve heer dan die groepen.