De economie drijft op kinderloze vrouwen Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 127 keer bekeken • bewaren

Niraï Melis Socioloog Persoon volgen

Hoe meer kinderloze vrouwen, hoe beter het gaat met de economie. Het is een verband dat in Nederland nog minimaal in het publieke debat wordt benoemd en meer aandacht mag krijgen. In veel landen zien we dat, zodra het geboortecijfer naar beneden gaat, de economie een impuls krijgt en de samenleving een moderniseringsslag door kan maken. Bij landen waar de kinderloosheid laag blijft, lukt dit niet. De vrouwen zijn dan te veel bezig met zorgen en hebben geen tijd en energie om ook op andere manieren te investeren in de samenleving. Het lukt mannen, alleen, niet om de economie de groei en ontwikkeling door te laten maken die zij samen met vrouwen wel voor elkaar krijgen.

Dat kinderloosheid en economische groei samenhangen, is al langer bekend. Meer bekend is dat door economische groei vrouwen minder kinderen krijgen. Maar dat dit effect wederkerig is, wordt niet benoemd. Zodra het geboortecijfer daalt, groeit de economie.

Context

Het is voor dit artikel goed om eerst een paar dingen te benoemen. Voor dit artikel vallen onder de definitie van kinderloze vrouwen ook vrouwen die op dat moment niet actief voor een kind hoeven te zorgen. Dat zijn dus ook vrouwen met kinderen die zelfstandig kunnen leven en voor zichzelf kunnen zorgen. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat juist deze groep een grote toegevoegde (economische) waarde heeft voor de samenleving. Ten tweede is het duidelijk dat schrijven over kinderen en vrouwen een riskant onderwerp is. Willen we nog een volgende generatie, dan zullen er toch kinderen geboren moeten worden. Ergens is een status quo noodzakelijk, niet alle vrouwen kunnen (en willen) kinderloos blijven. In dit artikel wil ik voornamelijk de economische voordelen van kinderloosheid bij vrouwen benoemen, dit mag namelijk vaker in het publieke debat naar voren komen.

Kinderloosheid goed voor de economie

Waarom is kinderloosheid bij vrouwen goed voor de economie? De eerste reden is een inkopper. Een kind krijgen en verzorgen kost een vrouw tijd en energie. Zodra zij niet meer voor een kind hoeft te zorgen, kan zij de tijd en energie die ze normaal aan zorg besteedt, gebruiken voor economische activiteiten of zelfontwikkeling. Hierdoor wordt zij zelf economisch krachtiger.

Toch is dit niet de voornaamste reden. Er zijn immers genoeg vrouwen met kinderen economisch zelfstandig. Het grote voordeel van financieel sterke vrouwen in het algemeen is dat vrouwen vaak hun geld delen met anderen. Dit kan met de nieuwe generatie zijn, goede doelen, andere vrouwen, etc. Vrouwen delen gemiddeld een groter percentage van hun inkomen en vermogen met de samenleving en dat levert de gehele samenleving winst op. Alles wat zij doorgeven, levert economische spin-off op. Hierdoor is er meer werkgelegenheid, meer welvaart en hoeven we uiteindelijk minder belasting te betalen.

Kinderloze mannen zijn juist kostenpost

Volgens onderzoeken van The Philanthropy Panel en The Bank of America delen vooral single vrouwen hun inkomsten met de samenleving. Zodra er een man in het spel komt, neemt haar bereidheid om geld te investeren in de samenleving af. Nemen we het donatie- en investeringspatroon van single vrouwen als norm, dan kun je stellen dat een relatie met een man de samenleving geld kost. Dubbel geld, als we haar gezondheid en veiligheid meerekenen, want getrouwde vrouwen zijn over het algemeen ongelukkiger en hebben meer fysieke klachten dan single vrouwen.

Volgens de onderzoeken zijn, als we het bestedingspatroon van single vrouwen als basis nemen, kinderloze mannen virtueel de grootste kostenpost voor de samenleving. Zij dragen zeker bij aan de productiviteit van de samenleving, maar delen hun inkomen en vermogen veel minder dan vrouwen. Doordat zij minder delen met de samenleving, is het spin-off effect veel minder en dus leidt de samenleving een virtueel verlies. De economie verliest hiermee een potentiële investering van miljoenen per jaar – de mannentax. Dit verlies wordt opgevangen door bijvoorbeeld hogere belastingen, een hogere werkloosheid en armoede; zaken waar we ondertussen aan gewend zijn.

Paradoxaal loonbeleid

Opvallend is juist dat het bedrijfsleven de beloning van mensen averechts inzet; zij stimuleren de mannentax juist. Zij belonen mannen meer dan vrouwen. Nog steeds uitgaande van het bestedingspatroon en het rendement voor de samenleving van single vrouwen, is door de keuze van bedrijven het uiteindelijk virtuele verlies voor de samenleving nog groter dan dat we zouden willen. Als vrouwen in dezelfde verhoudingen meer zouden verdienen dan mannen, dan zou de economie een extra boost krijgen en zouden de werkloosheid en kinderarmoede dalen.

Invloed opleidingsniveau en beslissingsbevoegdheid

Toch is er een reden voor deze loonverdeling. Vanuit conservatieve en religieuze organisaties is het verdienmodel 'man als kostwinnaar' erg interessant. Het opleidingsniveau en de beslissingsbevoegdheid van vrouwen spelen een belangrijke rol bij hoe en waaraan wordt gedoneerd. Hoe hoger de opleiding van de vrouw, hoe vaker ze doneert en investeert in educatie, milieu en goede doelen die rechtstreeks bijdragen aan het voorkomen van armoede. Is zij gehuwd met een man en beslist de man, geheel of gedeeltelijk, over hoe het gezamenlijke inkomen wordt besteed, dan is de kans groot dat het goede doel van religieuze of politieke aard is.

Hoogopgeleide vrouwen kiezen dus meer om te investeren in educatie, progressie en vrijheid van denken, waar mannen meer investeren in het behouden van bestaande machtsstructuren.

Vrouwenrechten onder druk als samenleving zich te veel ontwikkelt

Het is dan niet heel verbazend dat juist nu vrouwenrechten weer aandacht vragen. Het is een ultieme poging van bestaande conservatieve en politieke organisaties om te overleven en hun macht te behouden. Want met vrijdenkende vrouwen die investeren in een zelfbewuste generatie, komt er een grote financiële leegloop voor deze organisaties, en daarmee zien zij zichzelf een wankelende macht. De onzekerheid (en de daaropvolgende overlevingsstrategieën) van deze organisaties zorgen er echter voor dat de economie, en dus de samenleving, een enorme prijs betaalt in de vorm van de mannentax. Willen we een economisch voortvarend land, dan is de beste keuze om te investeren in financieel sterke vrouwen (en mannen) die volgens de norm van single vrouwen hun financiën en energie investeren en besteden.

Meer over: vrouwen , kinderloos , mannen , economie , samenleving , opinie , feminisme