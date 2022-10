De drugsmaffia bepaalt waar we kunnen gaan en staan

De onthulling dat kroonprinses Amalia zwaar wordt bedreigd, heeft in politieke kring tot manhaftige taal geleid. Eén conclusie heeft nog niemand getrokken. In dit land bepaalt niet langer de staat waar we kunnen gaan en staan. Dat doen duistere krachten die ongetwijfeld met de drugsmaffia te maken hebben, want als het om politieke of religieuze terreur ging, was daarover wel op de trom geslagen. ''We zijn een narcostaat'', constateerde donderdagavond Jan Kees Emmer bij Op1. Wat betekent dit alles voor u en mij? In de praktijk niets. Zo lang we ten minste niet bedoeld of onbedoeld een drugskartel de voet dwars zetten. Of op een ongelukkige dag vallen als colleteral damage, bij een afrekening op straat.