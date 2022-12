De drie ritmen van Bethlehem tijdens Kerst Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 76 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Jorge Fernández Salas

Bethlehem heeft drie ritmen.

Allereerst het ritme van het eeuwenoude verleden, resonerend in de voetstappen van de Franciscaanse priesters in de Geboortekerk, of in de drums van de honderden scouts bij de jaarlijks optocht door de oudste straat van Bethlehem - zoals gisteren toen de patriarch Bethlehem binnenkwam - of in het klokgelui van de vele kerken.

Maar ook ‘s ochtends heel vroeg voel ik dat ritme, tijdens de oproep tot het gebed vanuit de muezzins wanneer de stad nog stil is. De melodieuze declamaties golven door de stadsgebouwen en over de heuvels rond Bethlehem.

Ten tweede is er het ritme van het alledaagse. Dagelijks lopend door de stad is er bijvoorbeeld het geurende brood van de bakker dat je tegemoet komt, het even naar de andere kant moeten kijken bij het tegenkomen van een informele vuilnisstortplaats, het geluid van de kinderen op weg naar school, de hartelijkheid bij de kapper, of een bekende die je op straat aanspreekt om je een kop koffie te geven.

En dan is er het onvoorspelbare en verstorende ritme van de politiek. Die is nooit ver weg. De nieuwe Israëlische regering wordt gedomineerd door ultranationalistische krachten. Het komende jaar zal het leger en diens administratieve afdeling en de grenspolitie direct onder het gezag van de meest extreme kolonistengroeperingen komen. Ik ben benieuwd hoeveel visumproblemen buitenlanders zoals ik krijgen.

Netanyahu zei onlangs in een interview met Jordan Peterson dat niet de Palestijnen gekoloniseerd worden, maar dat de joden de inheemse bevolking zijn. De islam was de kolonisator die de joden etnisch zuiverde. Niet de Romeinen en Byzantijnen hadden dat gedaan, maar de islam in de zevende eeuw en daarna.

Kies je vijand, kies je feiten. Haastig volgde gisteren een artikel in Haaretz, met corrigerende citaten van enkele Israëlische historici die met onderkoelde spot commentaar gaven.

De Israëlische politiek grijpt ook in bij zoiets alledaags (met een vleugje eeuwigheid) als de kerstkaart. Sinds jaar en dag ontvang ik kerstkaarten uit Nederland vrijwel altijd in februari. Ze worden in Jeruzalem opgehouden vanwege security checks.

De vredesbeweging Pax Christi Vlaanderen heeft nu actie ondernomen. “Wensen ontvangen met Kerstmis lijkt de normaalste zaak van de wereld. Maar niet voor de christenen in Palestina. Door de bezetting door Israël is iets eenvoudigs als kerstkaarten sturen een hele onderneming. Post met Kerst wordt soms weken tot maanden tegengehouden. Toon je solidariteit met Palestijnse christenen in Bethlehem en schrijf hen jouw kerstwens. Ga met je klas, leefgroep, vereniging of kerkgemeenschap aan de slag en verzamel zo veel mogelijk wenskaarten!”

Wel, dat zijn er enkele duizenden geworden: tekeningen, gedichten e.d. uit Vlaanderen. Met de hulp van het Belgisch consulaat in Jeruzalem is een eerste doos met kaarten tijdig aangekomen en wordt nu hier verspreid. Met dank en (via sociale media) een Kerstgroet terug.