De dreiging van de almaar stijgende prijzen als je een Wajong-uitkering hebt Opinie

Anne Houtsma Blogger en wajonger

© cc-foto: JWPhotography2012

In een uitkeringssituatie heb je altijd geldzorgen, maar dit jaar is het wel heel extreem.

Afgelopen maandag kreeg ik de schrik van mijn leven toen ik een mailtje kreeg van Eneco, waarin ze meedeelden dat mijn contract gewijzigd gaat worden. Ik had juist in april de jaarrekening gekregen waarbij mijn premie per maand gewijzigd was naar een haalbaar bedrag. Ik dacht dus dat ik er vrij goed vanaf was gekomen. En toen kwam dit mailtje…

Nu had ik via de gemeente 200 euro aangevraagd, een tegemoetkoming die mensen met een laag inkomen kunnen aanvragen. (De 800 euro die je extra kan aanvragen voor de vergoeding van de energiekosten valt samen met deze 200 euro). Ik dacht dat deze nog niet gestort was dus belde ik om te vragen of mijn aanvraag goed was doorgekomen. Opnieuw schrok ik toen ze zeiden dat deze al een maand geleden gestort was. Ik had dit geeneens gemerkt! De boodschappen zijn zo duur geworden dat het er gewoon doorheen is geslopen.

In lichte paniek ging ik mijn financiën bekijken want de afgelopen tijd zijn een heleboel kosten gestegen. Zo krijg ik 2% huurverhoging dit jaar. Dat lijkt misschien niet zo veel maar gezien dat alles blijft stijgen wordt het steeds lastiger om de maand rond te komen.

Nadat ik de balans had opgemaakt, zag ik dat ik mijn kosten de afgelopen maand met 200 euro omhoog zijn gegaan vergeleken met vorig jaar. Ik besloot contact op te nemen met de energieprovider om meer duidelijkheid te krijgen over de wijzigingen in mijn contract.

Ik kreeg een hele aardige dame aan de telefoon die even met mij meekeek. Ze kon mij nog niks vertellen over de wijzigingen van de tarieven, dat was een domper. Wel zei ze dat mijn tarief niet zou worden aangepast, omdat dit maar 2 keer per jaar gebeurt en ik pas al een wijziging heb gehad. Ik haalde opgelucht adem, als dat zou kloppen dan hoef ik me (nog) niet ernstig zorgen te maken.

Gezien alle extreme prijs- en kostenstijgingen die dit jaar plaatsvinden door de situatie in Oekraïne en de coronacrisis, denk ik dat het nodig is dat de hoogte van de uitkeringen opnieuw bekeken wordt. Onze zelfstandigheid komt namelijk steeds meer in het geding en dat kan toch niet de bedoeling zijn.