De dialoog op Joop kan wel wat bescheidener Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 282 keer bekeken • Bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 133.

Dit is echt de allerlaatste keer dat ik terug wil komen op wat jullie op Joop.nl schrijven. Dank daarvoor, maar ik wil dit keer iets dieper ingaan op de meest irritante en onterechte vraag uit de hoek van de reageerders. De reden dat ik daarvoor kies is omdat ik in principe een voorstander van vrijheid van meningsuiting ben. Iedereen moet kunnen zeggen wat zij of hij wil en iedereen verdient het in onze democratie om in discussies betrokken te worden. Alleen hebben we steeds vaker te maken met een nieuw verschijnsel: mensen die de sociale media aangrijpen om bewust met steeds bozere en emotionelere haatreacties te reageren. Saskia Belleman, rechtbankverslaggeefster van De Telegraaf, noemde dat een tijdje terug in een talkshow ‘bagger uit een open riool’. Ik deel die mening niet. Op Joop.nl wisselen goede en foute, boze en aardige reacties elkaar gelukkig af.

‘a.doorgeest’ beweert op 19 augustus 2026: ‘Haasbroek is zelf nooit met één voorstel of idee gekomen hoe je dit nare en intens gevaarlijke conflict kunt beëindigen en deze oplossing verwacht hij wel van anderen.’ Hij doelt op de Russische invasie in Oekraïne. Doorgeest is niet de enige met een dergelijk idioot verwijt.

Waarom maken sommigen van jullie die aanvallen zo persoonlijk? De bedoeling van mijn stukjes is in de eerste plaats journalistiek: Feiten vermelden, veelal met bronvermelding; hoor en wederhoor toepassen; vragen opwerpen, relativeren en streven naar originele invalshoeken. Omdat die stukjes in de opzet van Joop.nl het karakter van een column hebben, ontbreekt de persoonlijke noot evenmin. Al publiceer ook regelmatig opinies die ik interessant vind maar waarmee ik het zelf totaal oneens ben.

Dat ik nooit met een voorstel ben gekomen om het conflict in Oekraïne op te lossen is domweg niet waar. Uit mijn bijdragen viel van meet af aan op te maken dat ik het eens ben met financiële en zelfs militaire steun aan Oekraïne. Wel vind ik dat dat de regering ook meer geld in vredesinitiatieven zou moeten steken. Ten tweede verwijs ik in vele opinies, interviews en boekrecensies naar tal van oplossingsmogelijkheden. In de reactie op mijn stukjes komen die ook in overvloed aan bod. Joop nodigt ook tot die dialoog uit. Dat er geen einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne komt, moet u mij niet in de schoenen schuiven. De oplossingen zullen in eerste instantie van de direct betrokkenen moeten komen. Dat snapt u ook donders goed.

Een recensie van Ko Colijn in het blad Argus (19/11/2026) over het boek ‘Why War?’ van de Britse militair historicus Richard Overy raakt de kern die ik al de hele tijd probeer te benaderen: Waar komt het fenomeen oorlog eigenlijk vandaan? En is oorlog aangeboren of aangeleerd?

De auteur schrijft dat we leven in een tijdsgewricht dat misschien wel tot het meest dreigende gerekend mag worden. Kolijn: ‘Er is geen simpele, eenduidige oorzaak voor het ontstaan van oorlog te geven. Overy fileert het complexe samenspel van biologische, psychologische, culturele en politieke factoren. Dit boek is net als een onderzoek door de huisarts. Die concludeert niet terstond, maar sluit een voor een mogelijk oorzaken uit. Een feest om te lezen.’

De oorlog wordt door Overy heel grondig onder de loep genomen. ‘Tot verdriet van Einstein dacht Freud dat de menselijke geest nu eenmaal volop met doodsdrift en agressie was behept, terwijl hijzelf de sociale organisatie die tot oorlog kan leiden een menselijk construct vond. Daarnaast stelt Overy steeds relevante vragen. Spelen natiestaten een doorslaggevende rol of kwamen oorlogen ook in pre-statelijke samenlevingen voor? Het antwoord is het laatste. Doet de stand van de technologie ertoe? Het antwoord is: ja, en sinds de uitvinding van de atoombom zeker. Op de vraag of religieuze motieven een doorslaggevende rol kunnen spelen, luidt het wellicht wat verrassende antwoord: niet in aanvallende zin maar vooral als verdediging, denk aan de kruistochten die het christendom ‘verdedigden’. Heeft het zin om onderscheid te maken tussen oorlogvoering door mens en dier. Overy’s antwoord luidt: georganiseerd geweld kan bij specifieke diersoorten voorkomen, maar georganiseerde oorlogvoering is een ‘menselijk’ fenomeen.’

Als ik al deze boeiende informatie tot mij laat doordringen, dan denk ik dat het ons zou sieren als we ons een beetje bescheiden gedragen. Maar ik weet dat zoiets een illusie is. Vanaf nu gaan u en ik in onze reflecties verder met het gaar smoren in ons eigen vet. Jammer dat het ons niet lukt om wat nederiger te zijn en dat we er niet in slagen om meer begrip voor elkaar te tonen.

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