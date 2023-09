De daad van Fouad L. zegt niets over de stand van het land Opinie • Vandaag • leestijd 7 minuten • 338 keer bekeken • bewaren

Rouwen, iets zinnigers kunnen wij niet doen

Wat Fouad L. op die noodlottige middag in Rotterdam aanrichtte, zal ongetwijfeld aanleiding geven tot veel maatschappijkritiek. Wat zegt het over onze samenleving als wij het gevaar dat zo’n zwaar gestoord persoon oplevert, te laat opmerken? Waarom dempen we altijd de put nadat het kalf verdronken is? In hoeverre zijn giftige ideologieën verantwoordelijk voor noodlottige processen in een toch al verward denkraam? Is preventie mogelijk? Of samenvattend: wat zegt het leven van Fouad L. over ons allemaal?

Hebben zulke beschouwingen zin? Die voorvraag dringt zich allereerst op.

Wij zullen moeten wachten tot het proces voor we misschien uit zijn eigen mond te horen krijgen wat Fouad L. tot zijn moordpartij heeft gebracht. Of dat véél zal zijn, is de vraag want hij lijkt intelligent genoeg om oog in oog met de rechters zo veel mogelijk om de hete brei heen te draaien. Dan zullen zijn verklaringen – of liever gezegd: zijn verbale mist – niet veel toevoegen aan wat al bekend is.

Voorlopig blijven we afhankelijk van speculaties op grond van wat we weten over zijn persoonlijkheid en zijn schrijfsels op het internet. Daaruit komt een wraakmotief naar voren. Fouad L. heeft de personen geliquideerd die er in zijn ogen verantwoordelijk voor waren dat hij zijn artsendiploma niet zomaar op kon halen. Dat waren buurvrouw Marlous met haar gezin en docent Jurgen Damen aan de Rotterdamse Medische Faculteit. Marlous had aangifte tegen hem gedaan wegens dierenmishandeling. Dat leidde niet alleen tot een veroordeling maar ook tot een mail van het Openbaar Ministerie aan de Erasmus Universiteit met de vraag of iemand met zo’n achtergrond wel een bevoegdheid mocht krijgen de geneeskunde uit te oefenen. Die waarschuwing werd serieus genomen. Fouad L. kreeg te horen dat hij eerst een psychologisch profiel moest laten opstellen voor de universiteit het uitreiken van het diploma in overweging kon nemen. Jurgen Damen was het hoofd sectie studentenonderwijs afdeling huisartsengeneeskunde. Vermoedelijk beschouwde Fouad L. hem als een soort eindverantwoordelijke voor het gebeuren rond zijn afstuderen. Dat hij zijn moordacties begon met het in brand steken van zijn eigen huis en leek af te sluiten met het gooien van Molotovcocktails juist in de studieruimte van de faculteit, zou je als een soort symbolische handelingen kunnen beschouwen.

Fouad L. dichtte zichzelf het syndroom van Asperger toe of misschien was die diagnose wel eens bij hem gesteld. Mede daarom achtte hij zich geniaal en ver verheven boven de “normies” met hun middelmatige levens en denkramen. Op 4Chan schreef Fouad L. dat hij tien jaar moest studeren, niet omdat hij het zo moeilijk vond maar omdat zijn docenten hem steeds schorsten vanwege zijn vreemdheid. Iedere keer als hem zo de voet dwars werd gezet, raakte hij in een periode van excessief alcoholgebruik. Met andere woorden: Fouad L. beschouwde zich als een miskend genie. Over dit alles klaagde hij zijn nood op 4Chan. Hij kreeg van andere deelnemers uiteenlopend advies, deels van racistische aard. Bijvoorbeeld joden laten verdwijnen omdat de helft van hen toch geen social security number had. Fouad L. reageerde daar dan weer op in behoorlijk Amerikaans Engels. Hij schreef bijvoorbeeld dit:

“Working hard for 20 years and going to med school is playing nigger games now.

Im sorry. I wish I could go back and be a drug dealer. I would be driving mercedes benz by now and having 3 homes.

Im sorry I chose to be a doctor instead. Im sorry to myself. I should have known this was a demonic world where good guys lose and drug dealers get all they want.

I post this thread so others can learn from my mistake: dont think working hard in school will get you results! Just be corrupt! Life is not a fairy tale! Normies will see youre about to be a doctor and panic to stop it from happening!



I first got into trouble because benno bonke (kike teacher) thought i was arrogant by not apologising for being late to his useless bachelor kike class because I was in a NIHES masterclass that went past time.”

De hier genoemde Benno Bonke mag misschien van geluk spreken. Hij is tegelijk componist en docent op de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit.

Fouad L. werd op 4Chan niet alleen opgejut. Hij kreeg ook de waarheid te horen. Een anonymus schreef hem:

“If you really were a genius you wouldnt just suddenly become an animal torturing violent drunk from facing obvious predictable hardships





the real advice here is to snap out of your delusional copium and realize that developmental disorders are not a superpower, youre just fucking retarded”

Een ander noemde hem “a fucking psycho”.

Fouad L. probeerde zich te verdedigen:

“Funny how I only did that after almost a decade of gaslighting and sabotage.

I strongly regret what i did to my animals, they are innocent! I am deeply ashamed of that.

My true enemy was the faculty but I defered to them because they dangled hope in front of my eyes, hope that if i jumped through the hoops i will be a doctor. Then when i was days from getting the diploma, they YOINKED it from me and asked me to jump through more hoops.

I refused”

Dat kwam hem onder meer op de volgende verpletterende reactie te staan:

“Normies, through generations, learned to screen psychos like you. They were on point early on, before you proved to be one. Its outright dangerous to be around you, because they dont know when you will turn on them and fuck them up in one way or another. Its all your fault, and now you play some victim here. Its okay though, if your iq is really as high as you state, any employer will see that you can be usefull and make lots of money in any field you choose, with little training.

Btw notice how all the high iq people talk so little most of the time. Its to avoid hate from normies. Being amongst them is like walking a small puppy. One wrong step, and you can unintentionally insult them, causing furious hate. Just be reserved with them, hide your tastes and opinions, and share it with the likes. dont worry about the degree, learn AI and start some virtual doctor service or something.”

Op 4Chan zaten genoeg deelnemers die Fouad L. beter door hadden dan hij zich zelf maar hij verloor zich steeds meer in reacties die zelfbeklag combineerden met het gevoel dat de wereld zijn genialiteit als een bedreiging ervoer.

Uiteindelijk was gekrenkte trots de lont in het kruitvat. In het huidige juridische klimaat zal het Fouad L. levenslang opleveren of een zeer lange gevangenisstraf die uitmondt in een TBS-verblijf tot zijn dood.

Daarmee is de kous nog niet af. Zit er misschien een politiek element in de gedachtestromen van Fouad L. ? Zijn genialiteit kon juist tot bloei komen – meent hij – omdat hij behoort tot de Arabieren, een superieur volk, ver verheven boven berbers, zwarten en joden. Hij voelt verwantschap met het FvD. Toch kun je hem geen terrorist noemen zoals Anders Breivik of Gökmen Tanis, de Utrechtse tramschutter. Zijn slachtoffers waren immers personen die hem naar zijn idee persoonlijk iets hadden aangedaan. De politieke dimensie ontbreekt. Het was de wraakneming van iemand die zich ten diepste gekrenkt voelde. Als hij uiterst links was geweest of fanatiek religieus, had hij het net zo goed gedaan. In opdracht van God of zo.

Daarom zegt de Rotterdamse tragedie niks over de stand van het land. Er valt geen politieke dimensie aan te geven. Wie zegt dat dit nu het gevolg is van de giftige atmosfeer die extreem rechts creëert slaat de plank mis. Je kunt evenmin de islam er mee in verband brengen zoals Wilders vlak na de moordpartij al probeerde met zijn tweet “Tja, Fouad L.” Het was een tragedie waartegen wij ons nauwelijks kunnen beschermen. Juist omdat het een anomalie was. Wij krijgen nu van alle kanten te horen dat er voldoende signalen waren van dreigend onheil maar dat die signalen niet met elkaar in verband werden gebracht. Als dat wel gebeurde, zouden potentiële moordenaars eerder onschadelijk worden gemaakt. Wel zeker. U zult zich dan veilig voelen tot U uit de circulatie wordt gehaald omdat de overheid met behulp van kunstmatige intelligentie een gevaarlijke combinatie van factoren heeft vastgesteld. Of men brengt preventief uw kinderen bij een pleeggezin onder.

Bij de Belastingdienst hebben ze ervaring met het tijdig aanwijzen van verdachten. Die wil ze vast wel delen…

Het afgelopen decennium zijn heel veel goedwillende burgers door acties van de overheid met hun rug tegen de muur gedrukt. Denk alleen maar aan de slachtoffers van het toeslagenschandaal of kleine ondernemers wier bedrijf ondanks de coronasteun door de lockdowns uiteindelijk toch zijn genekt. Uit die hoek komt geen enkele vorm van geweld. Nooit is iemand met een pistool een belastingkantoor binnen gestapt. Niemand heeft nog een vuurwerkbom gelegd voor het huis of het kantoor van een deurwaarder. Het dodelijk geweld op onze straten wordt grotendeels veroorzaakt door criminele organisaties die onderling in conflict zijn. En voor de rest door doorgesnoven ruziezoekers met een mes op zak.

Maar een Fouad L? Misschien wel het meest trieste is dat je daar niks maar dan ook niks mee kunt. Een destructieve gek beëindigde de levens van drie waardevolle mensen. Om hém moverende redenen en op een door niemand verwacht moment. Helaas komt dat een enkele keer voor.

Rouwen. Iets zinnigers kunnen wij niet doen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.