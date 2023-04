De cynische lulkoek van staatssecretaris Eric van der Burg Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 517 keer bekeken • bewaren

En dat alleen om zonder slapeloze nachten zaken te kunnen doen met een dictator.

De moraal raakt steeds meer zoek in de Trèveszaal. Nu wil het kabinet weer gemene zaak maken met de Tunesische dictator Kais Saied, die steeds meer tegenstanders arresteert en stemming probeert te maken onder de bevolking tegen passanten uit Afrika bezuiden de Sahara die proberen over te steken naar Europa. Hij hoopt met deze racistische aanpak draagvlak te krijgen voor zijn alleenheerschappij. Met deze man wil de Nederlandse regering afspraken maken over het tegenhouden van vluchtelingen op het strand. Elke bondgenoot is OK als zij maar hun voeten niet op ónze geheiligde bodem zetten.

Gewetensbezwaren koestert staatssecretaris voor Vreemdelingenzaken Van der Burg niet, aangezien, zo zegt hij in de NRC, landen aan de andere kant van de Middellandse Zee 'niet dezelfde normen en waarden kennen als wij in Europa'. Getuigt dit nu van vooroordeel, domheid, kwade trouw of cynisme? Waarschijnlijk is het een combinatie van al deze factoren. Wij zien een omhoog gevallen gemeentepoliticus apodictische uitspraken doen over de cultuur van een half werelddeel waar hij de balle van weet. En dat alleen maar om zonder slapeloze nachten zaken te kunnen doen met een dictator. Ach, die lui daar zijn aan onderdrukking gewend. Die hebben heel andere normen en waarden dan wij. Zulk gelul rechtvaardigt dan de manier waarop weerloze mensen worden gemaltraiteerd.

We weten wél dat in 2011 burgers in een groot aantal Arabische landen massaal in opstand kwamen tegen onderdrukking door corrupte regimes met maling aan mensenrechten. Overal sloeg de gevestigde orde genadeloos terug. Alleen in Tunesië leek de democratie stand te houden. Ook daar keren nu de oude profiteurs, het geboefte van weleer, terug in het zadel.

En nu durven cynische opportunisten zoals Van der Burg dat te wijten aan de normen en waarden die zogenaamd door de bevolking gehuldigd zouden worden. Alsof de mensen genieten van hun dictators. Ik ben benieuwd wat er zal gebeuren met de houding van VVD-ers tegenover het regime in Teheran als ze merken dat Iran in een prima positie is om Afghaanse vluchtelingen tegen te houden.

Europa schraagt dictaturen nu in de hoop dat zij tegen een zak zilverlingen de vluchtelingen voor ons weren. We willen geen buitenslapers bij Ter Apel, roept de politiek vroom. De kraan moet dicht. Nee, zij hebben die tonelen liever op de stranden van Tunesië en dan tien keer erger. Maar dat is dan wel buiten het zicht.

Denk daaraan als je Van der Burg op de tv ziet glimlachen. Hij zorgt ervoor dat ons land meer dan ooit stut en steun wordt van de onderdrukkende regimes in Noord-Afrika die het vuile werk voor hem opknappen. Misschien moeten ze in Den Haag eens een blik werpen op hun eigen normen en waarden. Met die van Thorbecke hebben ze in ieder geval niets meer te maken.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.