De crisis bij de Partij voor de Dieren is nog niet voorbij

Francisco van Jole bespreekt deze week de politieke ontwikkelingen niet met Peter Kee maar met politiek redacteur Joost Bekendam. Natuurlijk komen de jongste ontwikkelingen in de Partij voor de Dieren aan bod. Net voor de uitzending werd bekend dat het partijbestuur aftreedt. Volgens Van Jole valt onder meer op dat het bestuur in een brief volhoudt dat Ouwehand ongeschikt is als lijsttrekker. Hij verwacht niet dat het conflict nu voorbij is. "Het is nog niet duidelijk welk kamp er uiteindelijk gaat winnen. Deze stap kan ook ingegeven zijn doordat ze vandaag geïnterviewd wordt door Twan Huys. Ouwehand kan daardoor nu moeilijker tegen het bestuur tekeer gaan."