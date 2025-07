De consequenties van de wet breken, als dat burgerplicht is

Jenny Rozema schrijft dat het onze burgerplicht is de wet te breken als de illegaliteit van ongedocumenteerden en de strafbaarstelling van hulp aan deze mensen in de wet blijft staan. De kans daarop is groot. De stemming in het land is guur. Inmiddels hebben artsen en andere hulpverleners al verklaard dat zij zich van zulke verboden niets zullen aantrekken.