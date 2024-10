De comeback van Netanyahu, Israël vecht sinds 7 oktober 2023 met volle kracht, razernij en overtuiging

Er was in Israël massaal trauma, verdriet, angst, razernij en een diepe roep om wraak. Spookbeelden van vervolging uit de Joodse geschiedenis kwamen op. De angst en ontreddering zette zich om in nodige, effectieve agressie. Agressie die men niet alleen nodig had om de Palestijnse en Iraanse vijand te bestrijden, maar ook om de eigen demonen van Joodse angst te overdekken. “Dat nooit meer. Wij vechten nu WEL voor ons bestaan met alles wat wij in de strijd kunnen gooien”. “Alle beperkingen zijn weg. Als zij oorlog willen, kunnen zij het krijgen. Er zijn geen onschuldigen in Gaza. En wij gaan winnen. Het is er op of eronder. En als de buitenwereld ons niet steunt, zullen wij het zelf doen. ”

.

Het trauma van 7 oktober 2023 levert nog steeds de energie voor de strijd. Iedere dag zie je op de Israëlische tv indringende verhalen en beelden van mensen die door Hamas werden aangevallen. De dagelijkse militaire begrafenissen van gesneuvelden verdiepen het gevoel dat men door moet vechten en geen genade moet hebben. De media tonen door zelfcensuur geen verschrikkingen en ellende van burgers in Gaza. Dat is begrijpelijk, maar journalistiek terecht aanvechtbaar. Echter: als je empathie voor je vijand voelt, kun je niet vechten. Zeer vele vrijwilligersgroepen pakten taken op die de disfunctionerende regering liet liggen.



Uit peilingen blijkt, dat 90 procent van de Joodse bevolking en 30 procent van de Palestijns-Israëlische bevolking de oorlog in Gaza en Libanon steunt. Al denkt men wel verschillend over de politiek met betrekking tot de gegijzelden en een tijdelijke wapenstilstand in Gaza.



Israël heeft daarmee de rijen weer gesloten. Het leger leverde het noodzakelijke, goede werk. De vroegere, veronderstelde weigeraars van de luchtmacht en de inlichtingendiensten komen doorslaggevend en professioneel vernietigend in actie boven Gaza stad, Khan Yunis, Deir al Ballah, het Libanese Dahyah, de grensstrook in zuid-Libanon ,de Bekavallei in Libanon, Jemen. En wellicht vandaag ook boven Iran. De politieke dagkoers van Netanyahu stijgt. Zijn Likudpartij zou nu weer de grootste worden.



Repercussies in Nederland, de Palestijnse sjaal als symbool van solidariteit met onderdrukten

De politieke discussie in Nederland over het beleid ten aanzien van Israël en Palestina is onmachtig. De regering steunt Israël, al is er ook ruimte voor enige kritiek (niet bij de PVV die van mening is, dat Jordanië Palestina is). Binnen de GroenLinks-PvdA wordt de discussie lam gelegd doordat een groep radicale opposanten van Israël het bestaansrecht afwijst van Israël als Joodse staat .