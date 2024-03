De coalitie tegen dieren Opinie • Vandaag • leestijd 7 minuten • 221 keer bekeken • bewaren

Dieren hebben niets aan cabareteske opvattingen van fundamentalistische boeren en extremistische vegans

De coalitie van fundamentalistische boeren, extremistische vegans, onverschillige consumenten en laffe, wegkijkende overheden houden dierenleed door de intensieve veehouderij en vleesconsumptie in stand. Vechten tegen (andere dierenorganisaties), beschimpen van mensen die stapjes maken, wet- en regelgeving uitkleden en volharden in radicaliseren, daar hebben dieren weinig aan. Het vlees van veel mensen is uiterst zwak. Vlees, vis en andere dierlijke producten staan op de kaart, het menu en in de koeling. Dat is nog wel even de realiteit waarbij de vraag is door welke echte veranderingen het dier een beter leven krijgt dat het verdient. Niet door blind te schreeuwen of niks te doen.

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt weer dat er in het aantal vlees-, vis-, melk-, kaas- en eiverlaters nauwelijks substantiële wijzigingen zijn te vinden. Al een jaar of 30 staat de teller op 5% vleeslozen in Nederland. Waaronder 2% nog wel vis eet en 0,4% plantaardig eet. Daar winnen ‘’we’’ geen plantaardige wereld mee. 95% eet vlees. Een feit.

Laten we het nog eens duidelijk zeggen: met felle campagnes en moreel uit de hoge plantaardige toren preken gaan we niet in Nederland, niet in Europa en niet in de wereld de dieren uit hun ellende bevrijden. De cocktail van verlossing voor het dier in de veehouderij komt door innovaties, beleid van supermarkten en bedrijven die schappen vullen en samenwerking tussen partijen in de markt die elkaar vinden in plaats van elkaar de hersens figuurlijk in te slaan. Maar let op: er bestaat een kans op stappen terug naar meer dierenleed in plaats van minder en ook is er een gerede kans op escalaties en geweldexplosies. Polarisaties liggen te wachten als de hoeken waar radicalen en extremisten zich in bevinden, het voor het zeggen krijgen en de gematigden en redelijken het onderspit delven.

De evolutionaire weg naar minder dierenleed heeft de voorkeur boven de onrealistische keuze voor een revolutie van ultieme goedheid gepaard gaande met intolerantie door de zogenaamde en zelfverklaarde ‘’toleranten’. Vlees verkregen door dieren uit de intensieve veehouderij gaat immers geleidelijk een langzame dood sterven door wetenschappelijke vooruitgang en coöperatie tussen partijen.

Je moet sardonisch glimlachen bij weer een tragikomedie in bekende akten van heel goede activisten van dierenrechtenclubs die aanvallen (per woord of demonstratie) uitvoeren op biologisch vlees of producten met het sterrensysteem van Beter Leven van de Dierenbescherming. Met veel emoties en krachtige woorden in slim bedachte soundbites komen de echte, ware en enige dierenrechtenactvisten, die hardcore vegans heten, uit hun vertrouwde morele grotten, tunnels, bubbels en groepen en scanderen zij luid dat iedereen morgen plantaardig moet eten en dat elk compromis heulen met de vijand is. Gelukkig zijn er organisaties als Wakker Dier die meer doen dan alleen het woord belijden. Alleen schoppen tegen en ‘Go Vegan’ roepen geeft geen verlossing.

Want de werkelijke vijanden van het dier zijn nou net die activisten met de vinkjes (hoogopgeleid, stedelijk, moreel superieur en compromisloos). Zij spelen Russische Roulette met dieren door alles of niets te eisen. Je bent hartstikke goed, haast heilig (vegan) of fouter dan fout, het kwaad (de rest).

Ze weten het niet maar zo staan ze hand in hand met hun ‘kameraden’ die hardline boeren heten en niets willen veranderen aan hun productiewijze. Met achter hen de overheden die sinds de Tweede Wereldoorlog alleen maar oog hebben voor economische groei, de grootschalige landbouw en productietoename door dieren steeds verder te ontdoen van de kans op het bevredigen van hun natuurlijke behoeften. Van een cyclus van wrok, woede en woordgeweld naar samenwerkende veranderingen vereist moed en daadkracht.

De proclamaties tegen compromissen en verbeteringen van dierenwelzijn vanuit de markt in samenwerking tussen partijen hebben iets weg van de dictatuur van het eigen gelijk in een wereld waar de realiteit van iedere dag volstrekt anders is. Het is een zot idealisme en natuurlijk mag het, maar het geeft alleen maar vertraging en meer lijden van dieren. Alles of niets strategie betekent niet dat 95 % vegan gaat eten, het houdt in dat zij terugkeren naar plofkippen en ander dierenleed.

Waarbij de situatie in Nederland al erg te noemen is voor 500 miljoen dieren per jaar, is de wereld buiten Noordwest Europa een verschrikking voor dieren. Per jaar gaat het om het ombrengen van tussen de 100 en 150 miljard dieren door de machthebbers op aarde die wij mensen zijn. Wie weet wat er met dieren iedere dag, ieder uur, iedere minuut en iedere seconde plaatsvindt kan alleen maar heel verdrietig, boos en opstandig worden, maar juist dan is rede, realisme en redelijkheid in eigen handelen broodnodig.

Met de BBB en PvdD in het parlement hebben we de compromislozen die de huidige wereld van landbouw willen behouden of juist morgen compleet anders, die een hemel op aarde willen hebben. Met een overheid die – kijkende naar de Wet Dieren – vooral niet durft te kiezen en een weg kiest van teleurstellende, voor de zoveelste keer eigenlijk niks zinvols doen, om dieren een beter leven te geven. Zo blijft de status quo van ellende gehandhaafd.

De mutaties moeten uit de markt komen, vooral door innovaties. Want wat wel uit cijfers blijkt is dat naast het stabiele aantal vleesverlaters (5 % sinds een jaar of 30) er steeds meer mensen komen die kritischer willen kijken en flexibel het vlees en andere dierlijke producten kopen. De flexitariers die een paar keer per week geen dood stukje dier op het bord leggen. Zo’n 45 tot 55 % van de consumenten, en die ga ik niet plaatsen bij de rest van alles, is slecht. Ook een bewustwording bij consumenten die wel vlees willen eten van dieren die het iets of veel beter hebben gehad. Ik ga hier niet alle cijfers noemen van bij hoeveel ruimte dieren het beter hebben en welke voordelen er zijn voor het welzijn van dieren binnen het sterrensysteem van het Beter Leven keurmerk. Dat zijn namelijk feiten ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. In 2022 ging het om 83,8 miljoen en vorig jaar miljoenen vleeskuikens erbij omdat de supermarkten voor dat Beter Keven kip in de schappen kozen. Ik wil de mensen die deze stappen zetten niet plaatsen onder de rest dat is allemaal slecht (volgens het Groene Boekje van de Heilige Activisten). Integendeel er is moed en inzicht voor nodig.

Wat ook tot een beter leven van dieren leidt zijn de innovaties van plantaardig producten. Wie een winkel of supermarkt binnenloopt, ziet de schappen met vegan en vegetarische producten bijna per dag groeien. Deze producten worden in structuur, smaak en bite steeds beter. Zo verleid je mensen, niet door te zeggen dat ze het kwaad op aarde zijn en nooit in de hemel van vegans komen.

De Vegetarische Slager en straks kaas van de Vegan Cowboys zetten zoden aan de dijk. Maar cowboys en cowgirls, dat doen ook de vleesproducten van het Beter Leven Keurmerk. Maak geen morele outlaw van jezelf die op alles schiet wat niet uit eigen Vegan Koker komt.

Uiteindelijk gaat het om de innovaties die toch met vlees hebben te maken. Want voordat het antropocentrisch denken met de soortenleer dat ieder dier ondergeschikt is aan de doelen van de mens verdwijnt, zijn de gevolgen van de klimaatcrisis waarschijnlijk helaas al een voldongen feit. Kweekvlees en 3d geprint vlees gaan de dieren uiteindelijk redden. Niet de spandoeken met Go Vegan of het morele gejammer uit de Torens van het Goed versus het Kwaad.

Ook de fundamentalistische boerenjongens en meiden gaan tot het verleden behoren. Ze houden nog even vast aan hun stijl van intensieve uitbuiting van dieren, maar net zoals bij de mijnbouw en de kolenindustrie gaat het doek toch echt dicht. Met of zonder tractoren op snelwegen.

Het cognitief en of affectief radicaliseren en zelfs de radicalisatie van gedrag gaat niet zorgen dat de intensieve veehouderij in stand blijft en zorgt ook niet voor een Walhalla van Vegans in alle straten van de wereld. Wel is het uitkijken voor verdergaande polarisatie en escalatie. Geen geweld van de ene of de andere kant door opruiende woorden van welke zijde dan ook om alles tegen te houden of juist alles te veranderen. Laten we geen kansen bieden aan nieuwe compromisloze Volkerts of een doorgeslagen fundi farmer. Laat de redelijkheid toe.

De retrotoekomst bestaat hoogstwaarschijnlijk nog steeds uit vlees en andere dierlijke producten die uit een printer of kweekvleesfabriek rollen. Met niches van sterrenvlees van dieren die het beter hebben gehad en plantaardige producten die haast niet van echt te zijn onderscheiden en gewoon bal, schnitzel en kaas heten. Laten we niet sceptisch staan ten opzichte van innovaties vanuit boeren die anders willen, supermarkten die willen verkopen, dierbelangenorganisaties die meer doen dan compromisloos schreeuwen en ondernemers die lef hebben. Dan volgen de overheden uiteindelijk wel weer, maar daar moeten dieren het niet in de eerste instantie van hebben.

Dieren hebben ook niets aan cabareteske opvattingen van fundamentalistische boeren en extremistische vegans. Het eigen gelijk is soms heel erg fout. Laten er mooie veranderingen komen door samenwerkingen met oog voor ethiek en realisme. Er kan alleen verandering komen door dialoog, samenwerking en innovatie. Ook met het begrijpen dat niet iedereen denkt en vindt wat jij het beste vindt.