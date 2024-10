De coalitie List en Bedrog Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 268 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Hoe lang blijven mensen geloven in de sprookjes die Wilders en consorten ons vertellen?

Balkenende noemde Wouter Bos een draaikont omdat hij in verkiezingstijd enkel tegenstrijdige uitspraken deed met betrekking tot aow en milieu. Echter dat waren peanuts in wat er nu door Wilders en zijn trawanten aan leugens geproduceerd worden.

Waarom slikken veel Nederlanders alles wat Wilders zegt voor zoete koek? Blijkbaar weet Wilders de gevoelige snaar van ongenoegen en wrokt te raken. Dat daarbij onwaarheden en leugens worden opgedist deert Wilders niet. Laten we eens enkele leugens doorprikken. Allereerst de asielcrisis. Er zijn geen objectieve indicatoren voor het aanwezig zijn van een asielcrisis. Maar blijkbaar kan er als bij toverslag een asielcrisis worden opgeroepen als je maar blijft roepen dat er een is. Het is duidelijk dat er dingen misgaan rond asielverlening en opvang. Veel kan worden opgelost door de procedure rond asielverlening te versnellen en veel sneller duidelijkheid te verschaffen aan de asielzoekende. Dat zorgt er voor dat zij die worden geweigerd sneller weggaan en zij die mogen blijven sneller in onze samenleving kunnen opgenomen worden.

Bedrijven die veel gebruik maken van buitenlandse arbeidskrachten, zoals Vion, ASML of de agrarische sector zouden de huisvesting, taallessen en arbeidsvoorwaarden veel beter op orde moeten hebben en daar ook verantwoordelijkheid voor moeten dragen.

Ook van de belofte van Wilders en VVD om op te komen voor bestaanszekerheid en de “gewone hardwerkende Nederlander” blijft weinig over. Ons land is op dit moment een van de landen met de hoogste inflatie in de Europese Unie, en de hardwerkende Nederlander gaat er niet op vooruit dit in tegenstelling tot de aandeelhouders. Het aantal huishoudens dat in armoede leeft neemt zelfs toe, met name door stijgende leef- en woonlasten.

Door de coalitiepartner BBB werd de boeren van alles beloofd, maar ook van deze beloftes komt niets terecht. De minister Wiersma (BBB) van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur zal de sector verder saneren, maar dan zonder de 14 miljard transitiegelden die door het vorige kabinet als steunmaatregel voor jonge boeren was gereserveerd. Het speelveld van het huidige kabinet waarbij Omtzigt nog waakte over het nakomen van de wettelijke spelregels lijkt sinds de terugtrekking van Omtzigt nu door Wilders te zijn overgenomen.

Hoe lang blijven mensen geloven in de sprookjes die Wilders en consorten ons vertellen? Of weet Wilders er zich toch telkens uit te redden door elke keer andere schuldigen aan te wijzen? Steeds hebben het vorige kabinet, Europa, de buitenlanders, andere coalitiepartners het gedaan. Zelf blijft hij buiten schot door geen enkele regeringsverantwoordelijkheid te nemen, maar wel iedereen de maat te nemen, te beledigen, de les te lezen en tweespalt te zaaien. Kijk eens goed om je heen en denk na over wat er allemaal gebeurt, los van de emoties die Wilders blijkbaar zo goed weet op te wekken. Dan kan de conclusie niet anders zijn dan dat we op dit moment massaal worden belogen en bedrogen door een kabinet dat geen samenhangend beleid heeft of kan uitvoeren. Bezint eer je begint bij de volgende Tweede Kamer verkiezingen, die niet lang op zich laat wachten. Ik schaar me bij de 70% van de kiezers die denken dat dit kabinet niet de volle rit uit zal zitten.