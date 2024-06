De Climate Chain vraagt aandacht voor een snelle transitie naar een ‘volhoudbare economie’

Onze welvaart hebben we te danken aan een ooit goed functionerend economisch systeem waarin systematische uitputting van natuurlijke hulpbronnen nooit echt hoog op de politieke agenda heeft gestaan. Dat is anno 2024 anders geworden. Steeds meer mensen raken overtuigd van het feit dat de samenleving niet onbeperkt door kan gaan met het negeren van wake up calls die ons waarschuwen voor ernstige rampen als we ons economisch systeem niet drastisch aanpassen, en wel zo dat ook onze kinderen en kleinkinderen een goed toekomstperspectief kunnen hebben.