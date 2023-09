De centrumlinkse meerderheid versus de VVD

Kee & Van Jole keken naar de Algemene Politieke Beschouwingen en geven daar commentaar op. Kee vertelt dat Wilders opvallend mild aftrapte, complimenten maakte, zelfs aan Vera Bergkamp en grappig was. Van Jole erkent het cabarettalent van de PVV’er maar constateert dat hij vervolgens zijn gebruikelijke racistische verhaal afstak “waarbij criminaliteit alleen maar een probleem is als de dader niet wit is”.

Kee vraagt aandacht voor het optreden van VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. “Die blonk uit in nietszeggendheid.” Van Jole merkt op dat ze in het debat verklaarde dat de VVD het kabinet heeft laten vallen. “Dat is de eerste keer dat ik dat van een VVD’er hoor. Kee beaamt dat “meestal draaien ze er omheen”.