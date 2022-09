De campagne Nederland Vleesland is de zoveelste middelvinger naar dieren, mensen en de planeet Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 178 keer bekeken • bewaren

Robyn Pees Jurist en beleidsmedewerker bij Dier&Recht

© cc-foto: Ralf Steinberger

Het is 2022 – Europa kampt met de ergste droogte in 500 jaar, een derde van Pakistan staat onder water, hongersnood neemt wereldwijd toe, varkenspest nadert onze grenzen, vogelgriep gaat niet meer weg – en juist nu komt de vleeslobby met de onsmakelijke campagne ‘Nederland Vleesland’. Daar klinkt een soort van misplaatste trots in door. Nederland dierenleedland. Nederland stikstofland.

De vleessector ziet de ‘weerstand’ tegen vlees toenemen - vertelt een woordvoerder aan NRC- en wil het gesprek over vlees ‘depolariseren’. Dat is een beetje als zeggen dat je het gesprek over slavernij wil depolariseren, of over de onderdrukking van vrouwen. “Smaken verschillen” is de slogan van de campagne. Met deze campagne wil de vleesindustrie het eerlijke verhaal vertellen over vleesproductie en -consumptie. Die ‘eerlijke verhalen’ van de vlees- en zuivelsector eindigen echter regelmatig met een corrigerende tik van de Reclame Code Commissie.

Volgens de deelnemende organisaties is deze vleescampagne nodig om de maatschappelijk dialoog op gang te brengen. Er is de afgelopen tijd veel geschreven en gesproken over de vleessector, en “dat was niet altijd positief en niet altijd terecht”. Die zo gewenste dialoog is dus al gaande, maar de vleesindustrie heeft blijkbaar moeite met de toenemende kritiek op de sector. Je zou denken dat een industrie die per dag 1,7 miljoen dieren over de kling jaagt wel tegen wat negatieve publiciteit kan. Maar vooruit, laten we omwille van dat eerlijke verhaal eens wat feiten bespreken.

In Nederland worden jaarlijks 1,5 miljoen kalveren vetgemest voor de slacht, ze komen nooit buiten, eten nooit gras en slijten hun korte leven op harde roostervloeren. De export van hun vlees levert de familie Van Drie steevast een ereplaats op in de Quote500. #nederlandvleesland

De 12 miljoen varkens in ons land worden uiterst efficiënt op elkaar gepropt in dichte stallen. Ze kunnen niet wroeten, lijden massaal aan longziektes, en hun krulstaartjes worden onverdoofd afgebrand. #nederlandvleesland

Vleeskuikens worden in zes weken tijd vetgemest voor de slacht. De dieren hebben vaak pijnlijke voetzoolzweren door de sterk vervuilde en overvolle stallen. Een alternatieve vangmethode – waarbij de dieren minder botten breken - wordt niet gebruikt omdat het vangen dan iets meer tijd kost. #nederlandvleesland

De veehouderij is de grootste uitstoter van ammoniak en is daarmee een belangrijke veroorzaker van de stikstofcrisis. En door de uitstoot van het broeikasgas methaan een belangrijke veroorzaker van de klimaatcrisis. #nederlandvleesland

Om veevoer te produceren worden grote stukken regenwoud gekapt, waardoor de aarde nog sneller opwarmt. Nederland importeert miljarden kilo’s mais, soja en tarwe om onze honderd miljoen kippen, twaalf miljoen varkens en bijna vier miljoen koeien te voeren. #nederlandvleesland

Vlees produceren kost veel meer voedsel dan het oplevert. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC), berekende dat dieren 95 procent minder eiwitten ‘leveren’ dan wat ze aan eiwitten opeten. #nederlandvleesland

Driekwart van alle landbouwgrond op aarde wordt gebruikt voor veeteelt. Volgens de Verenigde Naties staan 41 miljoen mensen aan de rand van de hongerdood. Meer dan 155 miljoen zijn in acute voedselnood. Volgens wetenschappers van de Universiteit van Harvard kunnen we met elke hectare waarop we geen veevoer verbouwen, vier keer zoveel mensen voeden. #nederlandvleesland

De vleeslobby vertelt in NRC dat de nieuwe campagne consumenten de bevestiging moet geven dat ze niet aan de verkeerde kant staan als ze vlees eten. Natuurlijk wil de vleeslobby consumenten het gevoel geven dat ze zonder scrupules vlees kunnen blijven eten. Maar de realiteit is dat het schuldgevoel terecht is. Tientallen miljoenen mensen creperen van de honger, omdat wij ons graan liever aan dieren geven. Dat is een ongemakkelijke waarheid waar je geen vrienden mee maakt bij de jaarlijkse buurtbarbecue.

