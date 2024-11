De buurtvaders van Amsterdam West bestrijden het antisemitisme metterdaad

De dag na de gewelddadige uitbarstingen in Amsterdam West nam een grote groep islamitische buurtvaders het Plein 40-45 over. Zij waren herkenbaar aan hun hesjes en alleen door hun kalmerende aanwezigheid herstelden zij de rust. Ze voerden daarmee daadwerkelijk strijd tegen het antisemitisme. Dit in tegenstelling tot de politieke hooligans in de Tweede Kamer. Toch koos premier Schoof resoluut voor de laatsten. Uit zijn gemummel – want echt spréken kan deze man niet – viel op te maken dat hij antisemitische actie waar mogelijk wil straffen met intrekking van het Nederlanderschap. Tegelijkertijd was de subtekst van zijn woorden dat moslims ervan verdacht worden met hun rug naar de Nederlandse samenleving te staan tenzij ze het tegendeel expliciet bewijzen.