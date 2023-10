De burgers in de strijd om Gaza

25 okt. 2023 - 11:30

Treffende cartoon. Een bewust door Hamas gecreëerde situatie. Het zal, net als de recente opinie van Han van der Horst, in de omgeving hier wel weer dezelfde gekende eenzijdige woede opleveren. Maar het enige wat gevraagd word is beide verantwoordelijke partijen, de regering van Israël en dus niet de Israëliërs, Hamas en dus niet de Palestijnen in Gaza, verantwoordelijk te houden voor het leed en de onveiligheid van burgers aan beide zijden. Hamas wordt geleid door haat i.p.v. enige bekommernis t.o.v. Palestijnen in Gaza naast privébelangen van haar veilig verschanste hoogste leiders met als gevolg dat ze juist baat hebben bij slachtoffers. Netanyahu omgekeerd wordt eveneens geleid door privébelangen met naast zich een extreme factie die hij nodig heeft en ook al vooral geleid wordt door haat. Vanwege het democratische karakter van rechtstaat Israël heeft dat tenminste een afzienbaar eindig karakter. Voor het terreurregime van Hamas geldt dat niet tenzij ze eruit gegooid worden en dat kan alleen met een tot inzicht gekomen eigen bevolking. Zolang zij dat inzicht missen zal deze bevolking dit leed over zich blijven afroepen en is Israël, onder welke regering ook, daar niet als enige of de meeste verwijten in te maken. Demonstreer in de huidige situatie daarom tegen de leidende partijen aan weerszijden. Ieder die zich tegen slechts een zijde gericht verklaart is medeverantwoordelijk en niet oprecht betrokken bij slachtoffers en bedreigden die er aan beide zijden zijn.

