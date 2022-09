De burger verdrinkt en Rutte IV kijkt aan de kant toe

Het kabinet worstelt inmiddels met zoveel crises zonder zicht op snelle oplossingen dat ze niet in de gaten hebben dat steeds meer burgers al aan het verdrinken zijn. Van de laagste inkomensgroepen tot burgers ver in de middeninkomens.

De puinhoop in Nederland is zo groot geworden dat burgers op hun klompen kunnen aanvoelen dat oplossingen vanuit de Haagse bubbel te laat komen, zoals gebruikelijk onder premier Rutte. De stoere praatjes van dit kabinet dat er met ingang van 2023 een flink bedrag is vrijgemaakt om de hoge energielasten en kosten van levensonderhoud te kunnen compenseren, maken duidelijk dat het kabinet het gevoel met wat er werkelijk in de samenleving speelt volledig kwijt is.