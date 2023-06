De Bregman-Verstappen-revolutie

Vanwege zijn pleidooien voor het basisinkomen heb ik altijd sympathie gehad voor Rutger Bregman. Als ik nu alleenheerser zou worden, voer ik met Bregman als minister van Financiën het basisinkomen in. Het lijkt me de enige manier om Nederland sociaal enigszins aan elkaar te naaien na dertien jaar onverschillig Rutte-beleid.

Over mijn grote held Max Verstappen verschil ik met Bregman nog van mening. Eerder schreef ik hoe gelukkig we ons mogen prijzen met een ongenaakbare winnaar als de huidige wereldkampioen Formule 1 binnen onze landsgrenzen. Max laat nooit iets liggen, Max gaat altijd voor de genadestoot, dat heeft nog nooit een Nederlandse sporter laten zien.

Onlangs begon Bregman een beetje te mopperen over de belastingontwijking van de in Monaco woonachtige coureur. Hij rekende voor hoe Verstappen na verloop van tijd tweehonderd miljoen euro aan de Nederlandse schatkist onthoudt. Volgens Bregman moeten we stoppen met juichen voor Max omdat hij hier wel basisonderwijs genoot, maar niks terugdoet.