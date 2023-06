De bizarre tweets van Geert Wilders • Nieuws • 08-01-2014 • leestijd 2 minuten • bewaren

Oh oh Den Haag: Wat is er aan de hand met de PVV? ... Dijsselbloem zegeviert in de media

Peter Kee, parlementair redacteur van P&W, en Francisco van Jole, eindredacteur van Joop.nl, bespreken politiek en media in de wekelijkse rubriek ‘Oh oh Den Haag’ van De Nieuwsfabriek, het lunchprogramma van BNN-VARA op Radio 1.

Deze week schitterde Jeroen Dijsselbloem in de talkshow van Knevel & Van den Brink. Hij zei onder meer dat hij mensen niet zou aanzetten tot consumeren, omdat hij niet wilde psychologiseren. Was dat een sneer naar Rutte en zijn oproep tot kopen? Volgens Kee is het een teken dat de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen en partijen zich meer willen profileren. Daarom spreekt de minister van Financiën zich in dat programma ook zo scherp uit over Vitesse. Volgens Van Jole is het een spiegel van de verhoudingen bij coalitiepartner VVD waar fractievoorzitter Zijlstra scherp stelling neemt en de ministers zich juist koest houden.

WNL toonde Wilders als een noeste werker die in Den Haag doorbuffelt terwijl andere politici vrij nemen. Dat beeld bleek weinig waarheidsgetrouw want ook bij andere partijen zijn Kamerleden gewoon aan het werk. Wilders moet zich in de kijker spelen omdat de PVV niet deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Van Jole constateert dat de PVV z’n kiezers in de steek laat. Kee verbaasde zich over de bizarre tweets die Wilders de afgelopen tijd de wereld in stuurde en vraagt zich af of de PVV-leider misschien last heeft van het Stockholm-syndroom.