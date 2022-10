De bizarre situatie rond statushouders in Utrecht die stoppen met werken na verkrijgen huurwoning

12 okt. 2022 - 0:07

@ Satya: Dank voor de link naar het boek, waarnaar je verwijst. Het is inderdaad waar, dat de Europeanen, te beginnen met de tijden van kolonialisme en imperialisme, zich allerlei grondstoffen en stukken land hebben toegeëigend in andere continenten, en zeker ook in Afrika. De westerse rijkdom is voor een belangrijk deel daaraan ontsproten.. Ik citeer uit je link met toelichting op het boek: ".....the shocking fact that, contrary to the popular perception of Africa being a drain on the financial resources of the West, the continent is actually a net creditor to the rest of the world. The extent of capital flight from sub-Saharan Africa is remarkable: more than $700 billion in the past four decades. But Africa's foreign assets remain private and hidden, while its foreign debts are public, owed by the people of Africa through their governments." Een pijnlijke waarheid, waarin jouw opponenten hier totaal niet zijn geïnteresseerd. Die waaien liever mee met de winden van het rechtse populisme. Ik raad je aan hen niet te veel te voeden met reacties, zodat ze hier de kolommen te veel vullen en ontsieren.