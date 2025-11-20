De Binnenhof-blunder van drie miljard Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 124 keer bekeken • bewaren

Marc Struik Ondernemer Persoon volgen

Het Binnenhof wordt gerenoveerd. Althans… dat was ooit het plan. Een opknapbeurt en een noodzakelijke update. Maar zoals alles waar de overheid haar vingers aan brandt, veranderde het al snel in een financiële vuurzee zonder einde. De kosten zijn inmiddels vijf keer overschreden. Vijf keer! In elk normaal bedrijf werd zo’n project dezelfde dag nog stopgezet en vloog de hele managementlaag eruit. Maar in Den Haag? Daar haalt niemand een wenkbrauw op.

Hoe kan dit? Heel simpel: niemand heeft iets berekend. Niemand heeft verantwoordelijkheid genomen. Niemand heeft ooit de moeite genomen om realistische offertes, deadlines of risico’s te controleren. Het hele project is met een soort carte blanche weggegeven, alsof men zei: “Begin maar, de belastingbetaler betaalt toch wel.” En ja hoor, die betaalt. En betaalt. En blijft betalen.

De vraag die niemand in Den Haag durft te stellen: Waarom hebben we überhaupt besloten om dat middeleeuwse pand nog te renoveren?

Het Binnenhof is prachtig, historisch, iconisch—maar ook verouderde troep. Alles wat je openmaakt blijkt rot, scheef, verzakt of vol asbest te zitten. Iedereen wist dat. Elk bouwkundig rapport zei het al jaren. En toch koos men niet voor een moderne, efficiënte nieuwbouw net buiten de stad, met voldoende ruimte, beveiliging en duurzaamheid. Nee, men moest en zou in de oude doos blijven rommelen. En dus gooi je er honderden miljoenen in, totdat het ineens miljarden worden.

Wat helemaal bizar is: bij gewone mensen levert een verbouwing van €30.000 al stress op. Bij een overheid kan een project miljarden ontsporen, en niemand gaat de cel in, niemand wordt ontslagen, niemand draagt verantwoordelijkheid. Het is de ultieme illustratie van hoe ver de politiek verwijderd is van de realiteit.

De Binnenhof renovatie is geen bouwproject meer. Het is een nationaal symbool van verspilling, arrogantie en incompetentie. En elke keer dat de kosten oplopen, schuift men weer een persbericht naar buiten met woorden als “complexiteit”, "erfgoed technische uitdagingen” en “onvoorziene situaties”.

Nieuwbouw buiten de stad was goedkoper, sneller en beter geweest. Maar ja—dat zou natuurlijk te logisch zijn geweest. En logisch denken, dat is blijkbaar nog altijd de grootste renovatie-uitdaging in Den Haag.

Dit is een belediging voor iedere belastingbetaler.

Meer over: opinie , overheid , binnenhof