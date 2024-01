De Big Bang van de Nieuwjaarsnacht Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 348 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Gezien het bijna hysterische enthousiasme waarmee de mensheid zich aan vuurwerk te buiten gaat, elk jaar, in de Nieuwjaarsnacht – dit jaar in het bijzonder – rijst onvermijdelijk de vraag of het “knallen” soms onuitroeibaar in de menselijke genen zit. En in het verlengde daarvan: zou dat knal-gen in ons – het lijkt hier wel Oekraïne, het lijkt hier wel de Gazastrook – soms iets te maken hebben met de oerknal, the Big Bang? Is het soms een soort afspiegeling daarvan?

Maar hoe kom je daarachter?

God móét weet hebben van de oerknal. Dat kan haast niet anders. Immers God wordt geacht er in alle eeuwigheid te zijn. Dus: of Hij heeft die oerknal zelf verwekt, of als Hij dat niet zelf heeft gedaan, dan moet Hij in ieder geval weten hoe die oerknal toentertijd tot stand gekomen is. Daar zou je Hem eigenlijk naar moeten kunnen vragen.

Maar ja, God iets vragen kon immers eeuwenlang uitsluitend via een hoogst onbetrouwbaar medium: het gebed. Godzijdank, dat soort sores is heden voorgoed verleden tijd. Vandaag de dag blijkt God vrij eenvoudig te bereiken via een veel betrouwbaarder communicatiemiddel dan het gebed: het internet.

Je kunt God nu een e-mail sturen! Je moet dan uiteraard wel Gods e-mailadres weten. Het heeft mij tamelijk veel moeite gekost om het te krijgen, maar ik heb het!

Hier komt het. Schrijf het op! Het kan van pas komen.

God@Heelal.com

Prompt e-mailde ik God: “Hoe zit dat met de oerknal, Allerhoogste?” Per omgaande ontving ik de volgende e-mail:

Beste Aardworm,

Waarom spreek ik je zo aan? Heus, het is allerminst beledigend bedoeld.

Omdat Darwin het erbij heeft laten zitten! Die komt niet verder dan de constatering dat aap en mens dezelfde voorvader hebben. Bepaald geen doordenkertje, die Darwin.

Wat als je doordenkt, echt doordenkt, mens, dan kom je uit bij de worm. Niet de oeraap is je allereerste voorvader – of voormoeder, zo je wilt – maar de worm. Het heelal zit niet voor niets vol wormgaten.

Nièt de geboorte van de aap is dé belangrijkste revolutionaire gebeurtenis in de Natuurlijke Historie voorafgaande aan de geboorte van de mens, maar de geboorte van de aardworm.

Wat is er dan wel zo revolutionair aan de aardworm?

Welnu, de aardworm is het dier, waarbij mond (input) en anus (output) voor het eerst strikt gescheiden raken! Dat was bij de diervormen voorafgaand aan de worm niet het geval, daar vielen mond en anus samen. Dus dat was shit!

Terug naar mijn boek (de Bijbel, M.K.) dat stelt: “Dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis”. Dat is dus kort door de bocht. Het moet uiteraard zijn: “De mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de worm… en de worm is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God!”

De schepping ontstond, toen ik, God – een kwestie van voortschrijdende beschaving – mijn anus scheidde van mijn mond! Dat ging natuurlijk gepaard – dat kon ook niet anders – met een enorme scheet: de Oerknal!

Kortom, zij die beweren “het Heelal is een enorme flater van God”, die hebben gelijk.

Dus, Mensdom, blijf vuurwerk afsteken, liefst zwaar vuurwerk om dit flatuleuze feit te gedenken en verzaak niet ook flink wat van dat vuurwerk naar het ambulancepersoneel en dergelijke te gooien in de Nieuwjaarsnacht. Dan hebben die ook wat!

De groeten,