De bezetters van de A12 zijn geen naïeve deugmensen maar bewuste burgers die zich niet langer laten belazeren

Wij worden door de overheid verplicht ons steentje bij te dragen, grootverbruikers worden geholpen om meer dan ongedaan te maken wat de werknemers en de kleine ondernemers met elkaar bereiken in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

De bezetters van de A12 worden in brede kring weggezet als onbespoten deugmensen, watjes met genoeg tijd en geld om tranen te storten over het klimaat. Ondertussen, zo lees je op de sociale media, gaan ze wel twee keer per jaar met het vliegtuig naar Nieuw-Zeeland om daar van de natuur te genieten. Maar de gewone man gunnen ze zijn reisje naar Chersonisos niet. Een beetje dat beeld: zachtmannen en hysterische meisjes, behept met yoga en spiritueel dansen. Zij zijn wereldvreemd en willen wereldvreemde dingen zoals dat Nederland stopt met jaarlijks voor €46 miljard belastingkortingen te geven aan grootverbruikers van fossiele energie.

Dat kan toch helemaal niet! Zelfs Pieter Omtzigt zegt het: dan gaan die bedrijven het land uit en zetten aan de andere kant van de grens hun productie "gewoon" voort. Niet zo handig, jongens en meisjes. Niet zo fijn voor het kroost dat je op de nek meevoert naar de demonstratie, waardoor het in gevaar gebracht wordt. Tijd dat de kinderbescherming er naar kijkt!

Misschien moet gewoon de lange lat er eens over, wordt het tijd voor veroordelingen. De onafhankelijke media-ondernemer Sjuul Paradijs is van deze opvatting een welsprekend vertegenwoordiger.

Laten we dit alles eens ánders bekijken met zijn allen. De overheid belast de burgers aan alle kanten mede om hen te stimuleren hun levensstijl aan te passen. Jij in benzine-auto rijden? Jij extra heffing betalen! Jij volharden in het gebruik van een verwarmingsketel op aardgas? Jij heffingen betalen zodat het lucratief wordt om over te gaan op zonnepanelen of zo. Jij door productie op de verkeerde momenten met die panelen het net misschien overbelasten? Die dingen uitgeschakeld en jij het volle pond betalen! Jij voor €6000 een ecoloog inhuren – als je die tenminste kunt vinden - om een vleermuizenonderzoek te doen, dán pas je huis isoleren! Jij vanwege je werk in de spits met de trein, jij extra betalen.

Er bestaat een term voor deze benadering van de burgerij: nudging. Dat wil zeggen: je dringt mensen met behulp van regelingen en heffingen de kant op van het door jou gewenste gedrag. Dat is dan ook het lot van de werknemers en de kleine ondernemers in ons land. Zij moeten veranderen of het volle pond betalen.

Energieslurpende bedrijven hoeven dat niet en het zal zo blijven wat betreft de Jules Paradijzen in deze wereld. En de Pieter Omtzigten, de Dilans, de Bonteballen, de Wildersen e tutti quanti.

Ik zoek al jaren naar de bron van het volgende gezegde. Het heeft iets met de Franse Revolutie te maken of met de juli-monarchie, vermoed ik. Pour nos amis tout. Pour les autres la rigueur de la loi. Voor onze vrienden alles, voor de anderen de scherpte van de wet. In het kader van de naderende verkiezingen nog zo'n uitspraak uit Frankrijk. Un jacobin ministe n'est pas un ministre jacobin. Een jacobijn als minister is geen jacobijns minister.

Hoe dan ook, de bezetters van de A12 zijn geen naïeve zachtmensen. Het zijn bewuste burgers, die zien dat zij worden belazerd en niet langer bereid zijn het gelag te betalen terwijl de grootverbruikers van energie aan alle kanten worden ontzien en bevoorrecht.

De bezetters van de A12 zeggen: gelijke plichten voor iedereen. Wij worden door de overheid verplicht ons steentje bij te dragen, grootverbruikers worden geholpen om meer dan ongedaan te maken wat de werknemers en de kleine ondernemers met elkaar bereiken in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Wie deze stand van zaken verdedigt, die is naïef. Dat is een deugmens die zich gehoorzaam uit laat kleden terwijl de aandeelhouders van fossiele energieslurpers goede sier maken met hun megadividenden. Zo'n Jules Paradijs, dat is toch een topkandidaat voor de Nobelprijs Goedgelovigheid.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

