De bevolking in China krimpt voor het eerst in ruim zestig jaar

17 jan. 2023 - 10:14

"De bevolking in China krimpt" ik las dit en dacht even: Huh? Worden Chinezen steeds kleiner? Eh... Oh nee, natuurlijk niet... Maar ik zocht het toch even op. Chinezen (m) worden gemiddeld 1.67. (Nederlanders -m- 1.84.) Beide groeiden in lengte uiteraard, de afgelopen jaren. Ik dacht trouwens meteen ook aan een oud grapje: 'Hu Lang is een Chinees.' (Natuurlijk ben ik er als Joper op gespitst om geen discriminerende grapjes over Chinezen te maken, maar dit is volgens mij niets anders dan een goedaardig homonymie-grapje in dezelfde trant als: 'God is goed, de pastoor is beter.' Ik hoop dan ook dat de redactie deze reactie doorlaat, ben namelijk benieuwd of er iemand is die dit grapje racistisch vindt.)

1 Reactie