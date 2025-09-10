De bescherming van de burgerbevolking moet een hoofdthema worden in de verkiezingsstrijd Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 207 keer bekeken • bewaren

In geval van oorlog met Rusland zijn we net zo kwetsbaar als de Gazanen.

Minister Brekelmans verklaarde met ingehouden trots dat ook onze vliegtuigen boven Polen van die Russische Shaheds neerschoten. Even ter vergelijking: een Shahed kost ongeveer €20.000 en heeft een reikwijdte van ongeveer 2000 kilometer. Bij elkaar zijn er ongeveer tien neergehaald zodat de Russen aan deze provocatie twee ton euro ten koste hebben gelegd.

Natuurlijk wordt de vermoorde onschuld gepleegd. In de Komsomolskaja Pravda, de Poetingetrouwe Telegraaf van Moskou schrijft de militaire correspondent Kots dat het allemaal flauwekul is en dat de getoonde fragmenten van een dummy zijn die de Russen gebruiken om de luchtverdediging van Oekraïne in de war te brengen en helemaal geen met explosieven geladen drone. Zijn betoog komt erop neer dat de Europeanen deze zaak opblazen – misschien zelfs zelf in scene hebben gezet – om Trump weer aan hun kant te krijgen. Concurrent Moskovski Komsomolets gaat nog verder. Onder de kop "Kiev gaat voor de bijl. Cynische provocatie met drones in Polen wordt openbaar gemaakt" beweert de militaire expert van het blad Joeri Knutov dat het een opzetje van Oekraïne was, waarbij ze gebruik maakten van buitgemaakte dummies waar meneer Kots van de Komsomolskaja Pravda het ook al over had. Rusland heeft er volgens hem niets mee te maken.

Zo wordt het publiek door de staatspropaganda voorgehouden dat het geniepige Europa de lijdzame Russen steeds weer provoceert en treitert. Waarbij het samenspant met Oekraïne. Een officieuze reactie kwam via het persbureau Tass: volgens het ministerie van Defensie was Polen niet het doelwit en is Rusland bereid tot een gesprek met Polen over de kwestie. Poetins woordvoerder houdt tot nog toe zijn mond.

Premier Tusk heeft ondertussen verklaard dat de Polen sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo dicht bij een oorlog zijn geweest.

Hij heeft gelijk. De ontmoeting in Alaska blijkt opnieuw een klucht, het overleg van Zelensky - Trump met al die Europese leiders in het zijkamertje net zo goed.

Dit alles is voor iedereen reden om naar de lucht te kijken. Wat moeten wij doen als de drones boven onze hoofden verschijnen. Die Shaheds kunnen ons makkelijk bereiken. Vanaf Minsk is het zo'n 1.750 kilometer, vanaf Sint Petersburg 2.100.

Is er dan een gemilitariseerde dienst Bescherming Bevolking die ons naar de schuilkelders leidt, als de sirene heeft geloeid? Nee, want behalve die sirene en het alarm op de mobieltjes bestaat er niets op dit gebied. De schutterij, het burgerleger dat de grotere gemeentes in Nederland kenden, is al in 1907 opgeheven. De Bescherming Burgerbevolking, die in 1952 werd opgericht, ging in 1986 ter ziele.

De burgerij moet zichzelf redden al dan niet na het tijdig samenstellen van noodpakketten, zoals minister Van Weel vorig jaar al suggereerde. "Blijf binnen en sluit ramen en deuren", waarschuwen de mobieltjes, terwijl het geluid van de sirenes het huis binnendringen. Ja, ja. En dan?

In de verkiezingsstrijd zullen de politici ongetwijfeld om strijd beweren dat onze jongens en tegenwoordig ook meiden recht hebben op de beste spullen – rechts zal erbij zeggen: ook als die uit Israël komen. Tegelijk zullen zij de wenkbrauwen fronsen en zeggen dat een opkomstplicht voor negentien- en twintigjarigen misschien niet meer uit te sluiten valt. En dat we offers moeten brengen. En wie dan in het bijzonder. En ze zullen het hebben over de weerbaarheid.

Vooralsnog stelt niemand de bescherming van de burgerbevolking centraal, het inrichten van schuilplaatsen op grote schaal, en het wederoprichten van gemeentelijke milities die tevens de burgers in hun buurten en wijken helpen zich te beschermen tegen vijandige aanvallen zodat wij straks niet even weerloos zijn als de Gazaanze non-combattanten. Als kiezers moeten wij duidelijke antwoorden eisen en concrete voorstellen. Vage praatjes over beleid en prioriteiten zijn in deze situatie niet acceptabel.

Dit lijkt me een mooi thema voor linkse partijen, niet alleen voor de Kamerverkiezingen maar ook voor die van de gemeenteraad.

Het moest toch over de inhoud gaan. Welnu, dit is inhoud, urgente inhoud. Waar ons leven van afhangt.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.