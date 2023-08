De belangrijkste boodschap van Omtzigt wordt niet gehoord Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1138 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Als beste en meest ervaren Tweede Kamerlid weet Pieter Omtzigt dat veranderingen altijd veel tijd kosten. Ingrijpende veranderingen op vele terreinen zijn ook volgens Nieuw Sociaal Contract hard nodig. Niet alleen op het gebied van de bestuurscultuur en de bestaanszekerheid.

Onder Rutte III en IV zijn al transities in gang gezet op het gebied van de klimaat- en energiecrisis. Dergelijke transities vergen altijd jaren om van een oude naar een nieuwe meer toekomstbestendige situatie te kunnen komen. Particulieren en bedrijven zijn onder de laatste kabinetten van Rutte gewend en verwend geraakt dat geld veel problemen tijdelijk even kan oplossen. Met de nadruk op tijdelijk. Want voor definitieve oplossingen op tal van probleemgebieden zoals armoede, onderwijs en zorg moet veel meer gebeuren.

De voorzitter van zorgverzekeraar CZ verwoordde dat recent over de zorg in een interview glashelder. We zullen, of we het prettig vinden of niet, in de zorg ingrijpende keuzes moeten maken. Van alles meer, ondanks een stijgende vraag naar zorg, kan niet langer. Het geld is op en de mensen zijn op! Harde data die geen politieke partij kan bagatelliseren.

Bestaanszekerheid raakt alle burgers. Onder de Rutte-kabinetten is dat tot ver in de middeninkomens inmiddels voelbaar geworden. Die noodzakelijke verandering van beleid op het gebied van bestaanszekerheid moet voor alle politieke partijen hoog op de agenda staan. Niet als tijdelijk beleid van gaten dichten en compenseren, maar als permanent beleid. Geen samenleving blijft in balans als een groot deel van haar burgers niet zeker is van haar bestaanszekerheid.

De VS laten glashelder zien wat dat voor gevolgen heeft voor een samenleving. Het is niet voor niets dat Nederland door Amerikaanse bedrijven al jaren als gewilde proeftuin wordt gezien voor verdere expansie van die ondernemingen in Europa. Onze samenleving heeft al erg veel Amerikaanse trekjes in zich als gevolg van deze proeftuin. Trekjes die niet altijd gunstig zijn. Zoals bijvoorbeeld de medisch ongezonde eetcultuur onder jongeren en het rotsvaste geloof onder velen van hen dat je van niets het snel tot miljonair kunt schoppen. De VS laat ook glashelder zien wat de gevolgen kunnen zijn van het jarenlang negeren van grote groepen geplaagde burgers door een overheid.

Verwacht dus niet teveel van politieke retoriek die snelle oplossingen voor kwetsbare groepen burgers beloven. Omtzigt communiceert daar eerlijk en duidelijk over. Veranderingen gaan jaren duren!