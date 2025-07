De bekendste politiek adviseur van West-Europa heeft een indringende vraag: ‘Waar wacht u op?’

Katrien: “Wacht u tot iedereen die er iets van weet, bevestigt dat daar een genocide plaatsvindt? Want dat is al zo hè. Wacht u tot u beelden kan zien van kinderen die voor uw ogen sterven van honger, want dat is ook al zo. Wacht u tot alle partijen in uw regering eisen dat er iets gebeurt, behalve die van u en uw Waalse vriend? Want dat is ook al zo.”

“Wacht u tot alle burgers van het land dat u zou moeten leiden, u elke dag vragen of smeken zelfs om iets te doen? Want dat is ook al zo hè. Waar wacht u op? Tot het te laat is? Tot iedereen dood is? Tot het lang genoeg geleden is en de mensen het vergeten zijn? Want we gaan dit niet vergeten. De geschiedenis zal dit niet vergeten. U zal voor altijd de man zijn die premier was van België toen België niks deed. Was dat de afspraak met de geschiedenis die u in gedachten had, meneer De Wever?”