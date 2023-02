De beeldenstorm van 2020

11 jun. 2020 - 22:52

@Juppé Die koppigheid van Bartje staat juist symbool voor de provincie Drenthe, vandaar dat standbeeld. @P Haan Daar heb je misschien een punt. Hij heeft zelfs meer kinderboeken over Suriname geschreven: 1. Dagoe, de kleine bosneger, 2. Kinderen van het oerwoud (trilogie): ----- Panokko en zijn vrienden, ----- Panokko en de wildernis, ----- Panokko en de witte mensen, 3. Het kleine negermeisje. Met wat kwade wil zou je al iets over die titels kunnen zeggen. Maar... Ook Anton de Kom gebruikte het woord neger; kritiek daarop is pas van de laatste decennia. En, guess what? De Vries gebruikt de term witte mensen, waarmee hij zijn tijd ver vooruit was; puntje in zijn voordeel. Over de inhoud van die boeken is weinig bekend, wie leest ze nog? In literatuurgeschiedenissen komt De Vries meestal slechts in een voetnoot met zijn boek Bartje voor. Ik vond in dbnl.org, in een vrij lang verhaal over leven en werk van Anne de Vries, nog de volgende samenvatting van Dagoe, de kleine bosneger: "Dagoe de kleine bosneger (1954) vertelt over het dagelijks leven van een jongetje van een jaar of twaalf. Zijn vader is overleden bij het redden van een blanke vrouw die tijdens een tocht over de rivier bij een waterval overboord is geslagen. De meeste tijd besteden Dagoe en zijn vrienden aan de jacht in het oerwoud. Ook volgt Dagoe onderwijs op een zendingsschooltje. Daar vertelt de meester de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dit verhaal maakt veel indruk. Op een dag brengt Dagoe de boodschap van de gelijkenis in de praktijk als hij een indiaans kindje redt uit een korjaal die door de rivier is meegesleurd. Dit is tegen de regels van zijn dorp en hij wordt door de bewoners verbannen. Aan het einde van het verhaal komen de indianen het geredde jongetje ophalen en krijgt Dagoe voorlopig onderdak bij de meester van de school." Ziet er allemaal tamelijk onschuldig uit, maar wie weet kan een vileine speurder in dit boek, en die andere vier, nog een vleugje kolonialisme in ontdekken...