'De bedreiging komt níet van doodsbange minderjarige asielzoekers'

'Voordat ik een minuutje geleden aan mijn column begon, in alle opzichten, wist ik trouwens wel al dat ik iets over de klimaattop in Belem wilde zeggen', zegt Dolf Jansen in De Nieuws BV. 'De plek waar propagandisten van de fossiele sector meer invloed hadden dan landen die verdwijnen in stijgende oceanen.'