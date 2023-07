De bangmakerij rond de wolf is het échte sprookje

23 jul. 2023 - 10:02

Het aantal bijtincidenten met honden erbij halen, is helemaal geen beeldvorming. Het gaat om het feitelijke effect EN om wat wij ervan vinden. Het feitelijke effect is dat er 150.000 keer per jaar een mens door een hond gebeten wordt. Daar raakt Nederland helemaal niet opgewonden over. Er is recent 1 mens, een boer, door een wolf gebeten. En dat omdat deze boer de wolf aanviel. En DAN is de wereld te klein. OOK als je bijtincidenten op vee mee wilt gaan tellen, is de hond vele malen schadelijker. Er gaan cijfers rond van 4.000 tot 13.000 schapen per jaar door hond en vos. Maar die worden bestreden. Het meest feitelijke is een onderzoek in Limburg in 2012 (toen was de wolf er nog niet) waaruit blijkt dat ALLEEN AL in Limburg 918 gevallen van verwonde of gedode schapen waren. Daarvan werden er 280 veroorzaakt door een hond. 280 keer een hond (alleen in Limburg) tegenover enkele tientallen (40 a 50) door de wolf in heel NL. https://www.hogeveluwe.nl/files/Bijlage%20weerlegging%20van%20de%20stelling%20dat%20circa%204.000%20tot%2013.000%20schapen%20ten%20prooi%20vallen%20aan%20honden%20en%20vossen.pdf