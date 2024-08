De andere kant van de medaille: ziekelijke Olympische pesterijen

De bekende Maleisische acteur en comedian Mohammad Aizat Ahmad Nazri heeft aangifte gedaan vanwege gemanipuleerde beelden van zijn vrouw, de schoonspringster Nur Dhabitah Sabri die in Parijs de finale wist te bereiken. De acteur, die tevergeefs trachtte in contact te komen met de dader, zegt wel wat gewend te zijn maar dat de bewerkte foto's alle grenzen overschreden. De smadelijke beelden werden via Facebook verspreid. Het verantwoordelijk account is nu opgeheven maar de dader heeft inmiddels een kennisgeving van het justitieel onderzoek ontvangen, meldt de South China Morning Post .

Hij verwachtte wel dat er controverse zou zijn, maar de omvang ervan verraste hem. "Het is zeker niet niks wat er op je wordt afgevuurd." (…) "Ik vind het jammer", zegt hij over de ophef. "Het is tien jaar geleden, ik heb meer dan honderd toernooien gespeeld." Maar hij heeft ook begrip. "Ik snap dat het een vraagstuk is: mag iemand met zo'n verleden op zo'n podium staan. Dat is een legitieme vraag." Hoe ziet hij dat zelf? "Iemand kan me voor altijd verantwoordelijk houden voor wat er is gebeurd. Dat is oké, daar heeft iemand recht op, maar ik probeer me te focussen op dat waar ik wel invloed op heb." Later voegt hij toe: "Ik weet dat dit de rest van mijn leven een rol zal spelen. Dat moet ik accepteren, want ik heb een fout gemaakt."