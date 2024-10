'De Amerikaanse cultuur is extreem gewelddadig tot aan de hoogste politici toe' Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 213 keer bekeken • bewaren

Jean-David Zeitoun, een Franse medisch wetenschapper, stelt dat Amerikanen "veel gewelddadiger zijn dan wij". De epidemioloog heeft zojuist een boek gepubliceerd waarin hij geweld beschrijft als een volksgezondheidsprobleem in plaats van de gebruikelijke juridische of morele benadering.

In de talkshow Quotidien wijst hij er op dat er culturen zijn die veel gewelddadiger zijn dan andere. Als voorbeeld noemt hij die van de Verenigde Staten.

"Er worden verhoudingsgewijs zeven keer zoveel moorden gepleegd als in Frankrijk. Anders dan Europeanen denken Amerikanen dat wapens hen beschermen. Als je hier aan mensen vraagt of ze denken dat een vuurwapen hen beschermt dan zeggen ze 'Nee, wapens doden. Het is levensgevaarlijk. Ik wil er geen hebben'."

"Amerikanen daarentegen koesteren de diepe overtuiging dat wapens hen beschermen ook al is het tegenovergestelde het geval," legt Zeitoun uit. "Als je een wapen bij je draagt loop je namelijk veel meer kans te sterven als gevolg van datzelfde wapen. Hetzij door suïcide, want het is een middel dat binnen handbereik is en makkelijker dan medicijnen, hetzij door moord, hetzij door een ongeluk als je er mee speelt."

Het gebruik van dodelijk geweld is in de VS de normaalste zaak van de wereld. "Twee weken geleden nog was er de Democratische presidentskandidaat die verklaarde 'als er een inbreker zou zijn'… let wel een inbreker, niet iemand die haar komt vermoorden, want dan zou het legitieme zelfverdediging zijn, maar iemand die bijvoorbeeld haar kleding komt stelen, 'dan zou ik hem natuurlijk neerschieten'." Een dergelijke uitspraak wordt door de Amerikaanse kiezer positief beoordeeld. "Er is niemand in Frankrijk te vinden die iets dergelijks zal beweren, geen enkele politicus zegt zoiets."

Kamala Harris, zelf die zelf vuurwapens bezit, verklaarde later giechelend bij Oprah dat ze het dreigement, dat ze uitsprak op de Democratische Conventie, "misschien niet gezegd had moeten hebben".

De extreme gewelddadigheid van de Amerikaanse cultuur, die naast hun vele gebruik van militair geweld ook tot uitdrukking komt in hun amusementsvormen, staat in Europa echter nauwelijks ter discussie.