De alternatieve, klimaatvriendelijke wijze van vliegen bestaat nu al Opinie • 26-07-2022 • leestijd 2 minuten • 2461 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

In Rotterdam is de Markthal een markant gebouw, 'De Koopkathedraal ' bijgenaamd door de Rotterdammers. Zo... is consumentisme voor de Rotterdammers een religie? Dat verdient reflectie. Maar ik denk bij het passeren van de Markthal meestal aan iets anders. Die Markthal is gebouwd in de vorm van een Zeppelinhangar en daardoor een soort van lieu de memoire voor mij. Namelijk van het alternatief denken over het luchtverkeer.

In 1995 diende ik als toenmalig fractievoorzitter van de Stadspartij een motie in om vanaf luchthaven Zestienhoven (nu Rotterdam The Hague Airport) klimaatvriendelijk te gaan vliegen, door de inzet van luchtschepen. Een motie, die weliswaar door de gemeenteraad werd aangenomen, maar waarmee vervolgens (te) weinig is gedaan.

Wel werd er in 1999 een tentoonstelling over het luchtschip georganiseerd in de Kunsthal Zeppelin, Luchtbel of Luchtballon? En tijdens een voetbalfestijn, het Europees Kampioenschap 2000, heeft als instrument van politiesurveillance een zeppelin (model Blimp) boven Rotterdam gevlogen. Dagblad Trouw: Politie wil zeppelin bij EK-voetbal. Relschoppers zijn vanuit een luchtschip veel beter te fotograferen...

En dat was het dan.

Inmiddels zijn we liefst 27 jaar verder. Klimaatvriendelijk vliegen is harder nodig dan ooit. Tijdens de coronacrisis gaf, in een representatieve steekproef door ABN Amro, maar liefst 80 procent van de ondervraagden aan minder te willen gaan vliegen. Vooral om de schone lucht die was teruggekeerd te behouden.

Hoe anders blijkt de praktijk vandaag de dag. Chaos op Schiphol. Met zo'n 170 duizend passagiers op één dag zit de nationale luchthaven weer richting pre-corona aantallen. Vliegtuigschaamte? Daar is geen sprake van. Resteert: Anders Gaan Vliegen! Niet langer met straalvliegtuigen met hun hoge uitstoot. Met… luchtschepen dus.

Een straalvliegtuig krijgt zijn lift – en draagvermogen door snelheid, door het stromen van lucht langs de onderzijde van de vleugels. Dit vereist krachtige motoren, die veel (fossiele) brandstof gebruiken en tonnen aan emissies van broeikasgassen veroorzaken.

Een luchtschip daarentegen krijgt zijn liftvermogen doordat het lichter is dan de hoeveelheid lucht die het verplaatst. Dit heeft tot gevolg dat een luchtschip enkel maar motorvermogen nodig heeft voor de voortstuwing. Dit levert een enorme besparing van brandstof en uitstoot op.

Het luchtschip is bovendien sinds 1995 alleen maar verder geëvolueerd. In niets lijkt het nog op de zeppelin Hindenburg, in 1937 zo fataal neergestort, 'de Titanic van de lucht', de Nazi-dildo'... Dat was in 1995 al niet meer zo. Had het toenmalige luchtschipmodel 40 tot 60 procent minder uitstoot dan een straalvliegtuig, bij het thans ontwikkelde model The Buttocks is dat zelfs 90 procent.

Het toeristisch luchtverkeer binnen Europa kan dus met luchtschepen zonder enige klimaatpijn worden uitgevoerd. Het is bovendien ontspannend, vliegen met een luchtschip. Als een ballonvaart, wat het in feite ook is. Wat wil een vakantieganger nog meer...

Het waterstofvliegtuig is een veebelovende maar moeizame ontwikkeling. Vliegen met het explosieve waterstof stelt ons vooralsnog met een onoplosbaar probleem. Het elektrisch vliegtuig is zelfs tot op heden vanwege het gewicht van de accu's enkel wishful thinking.

Laten we daarom eindelijk eens het klimaatvriendelijke alternatief gaan gebruiken, dat wél al voorhanden is, het luchtschip. Het is tenslotte een voor twaalf.