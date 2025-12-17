De allerlaatste keer Kee & Van Jole: Vertrouwen is alles Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 143 keer bekeken Bewaren

Voor de laatste keer schuiven Peter Kee en Francisco van Jole aan in de studio van De Nieuws BV. Na ruim 12 jaar houdt de wekelijkse politieke commentaarrubriek op te bestaan. Ook De Nieuws BV wordt opgeheven en moet plaatsmaken voor EenVandaag. In de avonduren gaat BNNVARA een nieuw programma maken: De Rode Draad.

De twee bespreken natuurlijk de nieuwste ontwikkelingen in de landelijke politiek. Kee voorziet de totstandkoming van een minderheidskabinet van D66-VVD-CDA. Aansluiten van JA21 acht Kee niet waarschijnlijk: “Veel mensen hebben juist op D66 gestemd omdat ze af wilden van die politieke koers.” Van Jole acht dat ook waarschijnlijk: “Een coalitie met JA21 zou het einde van Rob Jetten betekenen.” Hetzelfde geldt overigens voor Bontenbal: “Kijk naar wat er met het CDA gebeurde toen ze in 2010 in zee gingen met de PVV, de partij werd vernietigd. Hetzelfde zag je met NSC gebeuren.” Ook Kee ziet JA21 als een filiaal van de PVV.

Daarna gaat het over BBB, die partij maakt er zo’n potje van dat de Kamer er vanavond over debatteert. Van Jole zegt te hopen dat BBB uit het kabinet wordt gezet. “Het lijkt me beter voor het land als de VVD alleen verder gaat. BBB zit er alleen voor de belangen van de agro-industrie. Ik sluit niet uit dat justitie later nog een onderzoek start naar wat er precies allemaal is gebeurd.”

Kee zegt het jammer te vinden dat de rubriek stopt. Van Jole: “Kee en ik zijn in alles elkaars tegenpolen, ook buiten de studio, met soms zeer grote meningsverschillen. De enige reden dat we dit 12 jaar vol hebben kunnen houden is dat we elkaar voor 100 procent vertrouwen.” Ook daar kunnen ze in Den Haag nog wat van leren.