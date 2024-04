'Derde Wereldoorlog, burgeroorlogen, humanitaire rampen, klimaat. Overal kan ik wakker van liggen, maar kunstmatige intelligentie rap beef gaat me echt te ver', zegt Massih Hutak in De Nieuws BV. 'En gek genoeg is dat precies de reden waarom ik me weer wat beter voel en beter slaap nu.'