De aanval van populisten op lokale overheden Opinie

Claire Slingerland Documentairemaker en schrijver

Donald Trump heeft deze week, naar aanleiding van een incident waarbij een medewerker van DOGE betrokken was, de macht over de politie in Washington D.C. naar zich toegetrokken en honderden leden van de National Guard ingezet. Trump ziet het incident als bewijs voor structureel geweld. De burgemeester en politie wijzen erop dat geweldsmisdrijven al jaren dalen en dat 2025 op weg is naar het laagste niveau in dertig jaar. Lokale autoriteiten willen geen federale interventie maar Trump grijpt in en zegt orde op zaken te willen stellen.

Critici noemen het een politiek gemotiveerde actie om Democratische bestuurders in een kwaad daglicht te zetten, net zoals een paar maanden geleden in Los Angeles waar federale inmenging eveneens op forse weerstand stuitte.

De nieuwe president van Polen wist mede aan de macht te komen met het verhaal dat tienduizenden migranten vanuit Duitsland het land zouden binnenkomen. Feiten en cijfers laten iets heel anders zien. Er zijn wel grensoverschrijdingen maar in veel kleinere aantallen en er is zelfs een dalende trend. Toch wordt er steun gezocht bij burgerwachten om de dreiging aan te pakken. Burgemeesters van grensstadjes zeggen dat er geen sprake is van een massale toestroom en dat de retoriek vooral angst aanwakkert.

Ver weg? Nee. In Nederland zien we hetzelfde patroon. In gemeenten waar asielzoekerscentra komen verspreidt Geert Wilders verhalen over de dreiging van asielzoekers. Burgemeesters, colleges en gemeenteraden zeggen vaak dat er geen sprake is van grote problemen. Toch blijft Wilders inzetten op het voeden van wantrouwen in de hoop politiek te scoren.

Laat je geen rad voor ogen draaien. Baseer je stem straks op partijen die met feiten en oplossingen werken en die dit land vooruit willen helpen. In plaats van paniek te zaaien, de samenleving te verdelen en daarna geen idee hebben hoe de niet bestaande problemen op te lossen.