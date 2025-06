De 5% is een geschenk van Trump Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 516 keer bekeken • bewaren

Jos Scholte Huisman, voorheen enterprise architect in de IT

Europa zal zijn defensie in orde moeten krijgen, maar niet vanwege de “Russische dreiging”. Rusland draait een hele generatie soldaten en materieel door de gehaktmolen voor een relatief klein deel van Oekraïne. Dat ze veel tanks kunnen maken betekent niet dat ze Europa aan kunnen vallen. Dat is misschien een angst van sommigen maar in veel opzichten onwaarschijnlijk. Meer dan van Rusland komt het gevaar van gefrustreerde oude mannen in de top zoals Netanyahu, Khamenei, Putin en Trump. Van burgers die bang en boos zijn en zich laten aanpraten dat nationalisme de oplossing is. Maar nog meer dan dat komt het gevaar van klimaatverandering. Iedere grote natuurramp in de geschiedenis leidde tot de ondergang van grote rijken, tot oorlogen, vluchtelingenstromen die niet meer beheersbaar waren, tot epidemieën en massasterfte. Zoals klimaatverandering zich nu ontwikkelt in een dichtbevolkte wereld zal het deze keer erger zijn dan ooit tevoren. Wanhoop hou je niet tegen met “het strengste migratiebeleid ooit”. Militair voorbereid zijn is gewoon een van meerdere dingen die nu moeten worden gedaan.

De 5% die deze week wordt afgesproken komt uit Trumps dikke duim. Een duim die erom bekend staat dat er twijfelachtige “feiten” uitkomen. Een duim die vastzit aan een man die internationale verdragen via social media opzegt. Het compromis wordt bereikt door SG Rutte. De man die zich als premier nooit hield aan dit soort verdragen tot hij SG wilde worden. De Europese legers zijn ondertussen gewoon gedegen aan het bouwen. Ook het Nederlandse leger is de laatste jaren bezig zich te versterken en heeft nog veel meer in de pijplijn zitten. Het werkelijke percentage wat er tijdelijk en permanent bij moet, hangt van het doel af en voorlopig laten de oude mannen aan de top weinig visie en samenwerking zien. Voor Nederland tekent een regering die we nooit weer gaan zien en wiens krabbel daarom nietszeggend is. Deze week krijgt Trump zijn papieren 5%, hij doet daarna of hij Europa in geval van nood komt helpen en Europa doet of het 5% gaat uitgeven. Niets bereikt en toch is iedereen blij.

Die 5% is echter wel degelijk een geschenk aan de wereld van Trump. Want in plaats van over vluchtelingen kunnen de verkiezingen nu over geld gaan. Want wie gaat de defensie-euro’s betalen? Gaan we het over rechts bij de kleine Nederlander halen (verpakt als efficiency en andere liberale rookgordijnen) of over links bij subsidies voor fossiel en bedrijven (die alles zullen doen om links niet te laten winnen)? Alle partijen in Nederland die meer nodig zijn kunnen zich voorbereiden op een “Nee”. Want iedere euro die de komende jaren gevonden gaat worden gaat naar defensie. De VVD heeft in 20 jaar beeldvorming machtige bondgenoten. Journalisten zijn bijna verwijtbaar onkritisch richting VVD-politici. Maar nooit kon de neoliberale visie zo uitgedaagd worden als nu. Het geld voor Trumps 5% is een onderwerp dat de verkiezingen echt kan openbreken. Het wordt een hete zomer. Met dank aan de duim van Trump.