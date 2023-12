De 100-dagenhoest grijpt als een razende om zich heen

Net als in veel andere landen slaat in Nederland de kinkhoest toe, een ziekte die vooral voor kinderen gevaarlijk is. Kinkhoest staat ook wel bekend als de 100-dagenhoest omdat de klachten maandenlang kunnen aanhouden. Ook stijgt het aantal longontstekingen onder kinderen. Onder experts heersen zorgen over een dalende vaccinatiegraad .

Volgens het RIVM is een vergelijkbaar beeld te zien in andere Europese landen, en in China. De oorzaak van de longontstekingen in Nederland is nog onduidelijk. Vooral kinderen in de leeftijd van 5-14 jaar hebben ermee te maken. Het RIVM gaat in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel huisartsen tijdelijk aanvullend onderzoek doen naar de grote stijging. "Het aantal kinderen dat voor kinkhoest de huisarts bezocht, ligt hoger dan de drie jaren ervoor", schrijft Nivel. Wetenschappers zeggen dat kinderen altijd een belangrijke risicogroep zijn, door de gemakkelijke overdracht en lage immuniteit.