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Datacenters halen hun neus op voor milieuwetgeving en houden info over stroom- en watergebruik geheim

Actueel
Vandaag
leestijd 2 minuten
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ANP-432343647

Datacenters weigeren openheid van zaken te geven over hun stroom- en watergebruik. Hoewel ze wettelijk verplicht zijn over hun milieubelasting te rapporteren, maken de meeste datacenters helemaal niets bekend. Dat meldt dagblad Trouw, dat samen met andere Europese media en de onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports de milieubelasting boven tafel probeert te krijgen.

Hoewel de meeste datacenters de informatie over hun stroom- en watergebruik achterhouden, is er wel degelijk het een en ander bekend. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de milieubelasting snel toeneemt.

Voor Nederland meldde het CBS dat de levering van elektriciteit aan datacenters in 2024 was gegroeid naar 5,1 miljard kilowattuur, ofwel 4,6 procent van het landelijke elektriciteitsverbruik. Dat is bijna een verdubbeling in vijf jaar tijd, in een tijd dat gebrek aan stroomcapaciteit zorgt voor wachtlijsten voor bedrijven, instellingen en woonwijken. Cijfers over 2025 zijn er niet, maar deze zomer kwam uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) naar voren dat alleen al het grootste datacentrum van Microsoft in Nederland 1 procent van het landelijke stroomverbruik gebruikt – overigens hernieuwbare energie. Google, dat in Nederland twee grote datacentra heeft, verschaft geen openbare informatie. Netbeheerder Tennet verwacht dat datacentra in 2030 10 tot 15 procent van de Nederlandse stroom verbruiken.

Met een beroep op de zogeheten Aarhus-procedure proberen de journalisten nu te achterhalen hoeveel stroom en water de datacenters gebruiken. Het is opmerkelijk dat de media hun toevlucht moeten zoeken tot deze noodgreep: volgens Europese regels zijn datacenters verplicht die informatie openbaar te maken.

Meer over:

actueel, datacenters, milieubelasting, watergebruik, stroomverbruik, energiecrisis

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