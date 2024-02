Dat wrede versterven van honger en dorst zou toch ondenkbaar moeten zijn

24 jan. 2024 - 14:05

Stoppen met eten/drinken is iets anders dan versterven. Het laatste gaat geleidelijker als mensen uit zichzelf al minder gaan eten en drinken. Van nabij meegemaakt situatie waarbij de persoon géén euthenasie wilde, maar het ook niet erg vond om de volgende ochtend niet meer wakker te worden. De persoon was op een gegeven moment niet meer wilsbekwaam en leed psychisch (delier/verward) en lichamelijk (pijn). Eten en drinken werd steeds minder (niet door onthouding), dus de persoon in kwestie was al aardig verzwakt. In overleg met verpleging/arts overgegaan tot intermitterende sedatie met "vriendje dormicum". Ik was daar uit eerdere situatie mee bekend. Op een gegeven moment was "wakker zijn" een lijdensweg (lichamelijk een geestelijk) en is in goed overleg overgegaan op continu sedatie en dat heeft gelukkig niet lang geduurd. Het was het beste (minst slechte?) wat we nog konden doen. Petje af voor de voortreffelijke verpleging en arts. Helaas ook meegemaakt (>20 jaar terug) dat men een situatie niet goed onder controle had, en dat is niet leuk om mee te maken.