‘Dat Wilders zegt dat hij de premier wil zijn van alle Nederlanders is de grootste red flag van het jaar’

Druktemaker Elfie Tromp heeft een vriendin die op foute mannen valt. Elke keer als die man haar uitscheldt, bagatelliseert ze zijn wangedrag. “Ach, zo bedoelt hij het helemaal niet.” Volgens Tromp zijn veel Nederlanders net zo. “Dat Geert, Blondie, Wilders zegt dat hij de premier is van alle Nederlanders, dat is wat mij betreft toch wel de grootste red flag van het komende jaar. Ik weet wat je denkt, zeker als je op hem hebt gestemd: geef die man toch een kans. Zo bedoelt hij het helemaal niet. Maak hem nou niet meteen zwart. Of moet ik hier zeggen: bruin?”