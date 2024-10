Dat welgeklede tuig met hun innovatieve aanpak en terugkeerhubs maakt misselijk

Het gaat om interneringskampen – we zullen de term concentratie even buiten beschouwing laten al geeft dit woord precies aan wat men beoogt – het gaat om interneringskampen waarin zogenaamd kansloze asielzoekers worden bijeengebracht. Locaties vindt men door de regeringen van arme landen om te kopen. Zo heeft Nederland – zoals bekend – het voornemen het op een akkoordje te gooien met Museveni, de despoot van Oeganda. Eerder pacteerde men met de Tunesische dictator Saied, die zijn onderdanen aanspoorde zwarte Afrikaanse passanten aan te vallen . Zijn ordediensten jagen ze letterlijk de woestijn in.

Dat bedoelt het welgeklede tuig in Brussel met innovatieve methodes en terugkeerhubs. Als zij hun quootje gehad hebben, verschijnen babbelkousen van beiderlei kunne, die worden aangeduid als EU-correspondenten, om uit te leggen hoe snel met het eens is geworden over een "strenger" toelatingsbeleid en hoe Italië er als eerste in is geslaagd zo'n hub tot stand te brengen, weliswaar niet in een Afrikaans land maar in Albanië. Zij concluderen: nu het Europees Parlement zoveel rechtser is geworden, is veel meer mogelijk.