Dat was niet zo’n behendige actie van Kati Piri Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 206 keer bekeken • bewaren

Motie draagt bij aan de strijdlust van de ayatollahs

Tot nog toe blijven de vijandelijkheden tussen Israël en Iran beperkt tot de lucht maar de kans is aanzienlijk dat er een grote oorlog in het Midden Oosten van komt die gevaarlijk is voor de hele wereld. Zo wordt de mondiale energievoorziening nu al bedreigd. Deze strijd jaagt bijvoorbeeld Uw gas- en lichtrekening omhoog en treedt daarmee uw huiskamer binnen.

Daarom zoeken deze vrijdag Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen met hun Iraanse collega naar een uitweg. Dat ze die vinden is klein maar wie weet wordt een klein stapje vooruit gezet.

Het is de vraag of het dan verstandig is een van de strijdende partijen te verzwakken. Dat is het achterliggende doek van de motie die Kati Piri en GroenLinks-PvdA donderdag in de Kamer zagen afgewezen. Het idee achter haar voorstel is het risico voor Israëlische burgers te vergroten door geen onderdelen meer te leveren voor de Iron Dome. Zo ervaren zij aan den lijve wat zij de Gazanen en de Iraniërs aandoen.

Ayatollah Khamenei is geen goedlachs man maar moties als die van Kati Piri juist op dit moment moeten hem toch wel vrolijk stemmen te midden van al dat slechte nieuws. Hij zal er zeker de conclusie uit trekken dat hij en zijn revolutionaire garde niet alleen staan.

De nieuwe oorlog is niet in het belang van Europa en evenmin in dat van de Israëlische en Iranese burgers. Door de motie van Kati Piri te steunen heeft GroenLinks-PvdA een bijdrage geleverd aan de strijdlust van de ayatollahs en hun bereidheid anderen voor hen te laten sneuvelen.

Het was een spectaculaire fout. En ook nog een godsgeschenk aan de Ingrid Coenradi’s van dit land maar dat is een ander verhaal.

Voor het overige ben ik van mening dta het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

Beluister Het Geheugenpaleis. De wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: joden en Perzen.