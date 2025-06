Dat waren geen bezorgde burgers in Ter Apel maar landsverraderlijke elementen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 943 keer bekeken • bewaren

En David van Weel gedraagt zich als een slappe zak.

Zeker voor iemand die bij de Navo jarenlang assistent was van de secretaris-generaal is die David van Weel een behoorlijk slappe zak. Gevraagd naar zijn mening over het initiatief van bezorgde burgers om bij Ter Apel zelf maar grenscontroles uit te oefenen zei hij - volgens de NRC - de frustratie over de asielinstroom te begrijpen. “Maar neem het recht niet in eigen hand. Laat politie en marechaussee hun werk doen. Houd je aan de wet.”

Een behoorlijk minister van Justitie en Veiligheid formuleert het anders. Die spiegelt zich aan wijlen Charles de Gaulle en verschijnt op de televisie met achter zich de driekleur en het rijkswapen. Hij richt zich als volgt tot de kijkers: “Een groep landsverraderlijke elementen heeft zich de rechten van de staat toegeëigend en buiten elke democratische besluitvorming om activiteiten ondernomen die slechts aan dienaren van de overheid zijn toegestaan. Ik verbied iedereen hun op welke manier dan ook bijstand te verlenen. Ik gelast hun onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding. Het is mij ter ore gekomen dat het Kamerlid Geert Wilders zijn bewondering heeft uitgesproken voor deze illegale en landsverraderlijke activiteiten en dat hij de volgende keer graag zelf zou willen meedoen. Ik heb deze zaak bij het Openbaar Ministerie aanhangig gemaakt want wij hebben hier te maken met opruiing. Ik wijs er nog eens op dat het controleren en visiteren van personen en voertuigen aan de openbare weg een ernstig feit is en dat daar tegen zal worden opgetreden met de scherpte van onze democratisch tot stand gekomen wetten”.

Daarna voegt een serieus minister van Justitie de daad bij het woord. Voor je het weet groeit zo’n groepje staatsschenders uit tot een landelijk opererende partijmilitie zoals destijds ook in de republiek van Weimar ook gebeurde. Merk daarbij op dat de ene politieke militie de andere oproept.

Er is een buitengewoon groot en principieel verschil tussen betogers die op de snelweg gaan zitten en activisten die burgers op de openbare weg aangrijpen en controleren. Wie dat niet inziet ontbreekt het aan elk politiek besef. Of juist niet. En dan staan dezulken aan de kant van de straatschenders. Te vrezen valt dat nogal wat Nederlanders het wel mooi vinden wat daar in Ter Apel gebeurde. Zij zijn de afgelopen week uitentreuren op de publieke televisie vertoond. Mensen zijn het aan wie je kunt zien dat ze in de loterij des levens uitsluitend nieten trokken. Zij verklaren dat Wilders de afgelopen jaren zo is tegengewerkt.

Deze rancuneuze pechvogels zullen altijd een zondenbok vinden om hun eigen ongeluk aan te wijten. En een rattenvanger om ze te leiden. Ze zijn gevaarlijker dat je denkt want ze laten het gebeuren als straks politieke hooligans de straat overnemen. Daarvoor leggen halfzachte reacties als die Van Weel en het milde optreden van de politiek op de tweede dag dat de straatschenders verschenen, de grondslag.

Waarom – tenslotte - Charles de Gaulle als voorbeeld? De toon, meneertje, de tóón. C´est le ton qui fair la musique. Luister maar, zet het onderschrift aan en oefen je Frans:

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: de islam.