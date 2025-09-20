Dat Trump de USA afsluit voor toptalent is goed nieuws voor Europa Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 215 keer bekeken • bewaren

Nu kunnen wij het toptalent van de wereld binnen halen.

Donald Trump heeft de prijs van een jaarvisum voor kenniswerkers verhoogd tot honderdduizend euro. Dat maakt het voor de tech-industrie in Silicon Valley peperduur buitenlands toptalent aan te trekken. De president hoopt dat ze nu meer Amerikanen zullen opleiden.

Dat is erg goed nieuws voor Europa. Zoals uit de ontwikkeling van ASML blijkt, heb je toppers uit de hele wereld nodig om in deze branche een hoofdrol te blijven spelen. Wij kunnen nu de door Trump versmade toppers gebruiken om de Europese achterstand op dit gebied in te halen.

Het rapport-Draghi wijst de weg. Het wordt trouwens ook tijd dat de Europese Unie de economische banden met andere delen van de wereld aanhaalt, met Latijns-Amerika en India om te beginnen. We mogen ons geloof in internationale vrijhandel niet opgeven omdat anderen hun deuren sluiten.

Trump is consequent bezig muren op te trekken rond zijn economie. We kunnen daarom beter het bedrijfsleven in zijn land zoveel mogelijk links laten liggen. Ook investeren in Amerikaanse vestigingen is niet vrij van grote risico's. Van vrije ondernemingsgewijze productie is in de Verenigde Staten steeds minder sprake. Je moet steeds beducht zijn voor onverwachte ingrepen van de centrale overheid.

Het lijkt wel of Donald Trump zijn inspiratie ontleent aan Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), minister van Financiën onder de zonnekoning Lodewijk XIV. Hij meende dat je de rijkdom van een land kon afmeten aan de goudvoorraad. De regering moest er dan ook naar streven dat er zoveel mogelijk goud binnenkwam en zo weinig mogelijk het land verliet. Hoe realiseer je dat in de praktijk? Je verkoopt zoveel als je kunt aan het buitenland maar je importeert zo weinig mogelijk. Dat doel bereik je met een stelsel van heffingen. Het is heel Colbertiaans dat Trump economische strafmaatregelen neemt tegen landen die als tegenmaatregel op hun beurt Amerikaanse producten aan hoge heffingen onderwerpen

Tegelijkertijd probeer je zoveel mogelijk import door binnenlandse productie te vervangen. Als dat niet vanzelf gaat, zorgt de Staat er voor. Liefhebbers van Parijs kennen wellicht het metrostation Gobelins. In die buurt vestigde Lodewijk XIV met staatssteun tapijtweverijen. Dan hoefden die niet meer voor duur geld te worden ingevoerd. Dit systeem kreeg de naam mercantilisme.

Het oppotten van goud maakt geen deel uit van Trumps politiek maar voor het overige zijn er grote overeenkomsten. Hij is een duidelijke mercantilist. Zo probeert Trump met een gedateerde zeventiende eeuwse ideologie in de eenentwintigste eeuw zijn land hoger op te stoten in de vaart der volkeren. Hij denkt dat je met zo veel mogelijk export en zo weinig mogelijk import het lek boven houdt. Dat is niet het geval. Je krijgt op die manier een geleide economie die op den duur tegen zijn grenzen oploopt en aan alle kanten wordt ingehaald.

Onze eigen Johan de Witt had daar in de tijd van Colbert al notie van zoals bijvoorbeeld blijkt uit geschriften van zijn spindoctor Pieter de la Court. Die laatste is overigens onlangs in opspraak geraakt omdat hij tot zijn nek in de trans-Atlantische slavenhandel zat maar dat is een ander verhaal.

Aan de andere kant: mercantilisme past wel bij een heerser als Trump, die zich een zonnekoning waagt. Jammer dat hij van zijn Versailles een kitschpaleis heeft gemaakt.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

