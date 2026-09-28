Dat ‘Op hun bek slaan’ was heel goed gezegd Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 757 keer bekeken • Bewaren

Luister niet naar de criticasters met hun zuinige mondjes

Er zijn vooral aan de rechterzijde van het politieke en journalistieke spectrum deze maandag veel zuinige mondjes te zien. Dat komt door deze uitspraak van premier Jetten op het jubileumcongres van D66.: “Die aanvallen op de lhbti-gemeenschap of de aanvallen op vrouwen of de aanvallen van op minderheden van kleur of geloof, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Dat zijn goed georganiseerde en goed gefinancierde organisaties, die proberen eerst een kleine groep te pakken, daarna een steeds grotere groep, om alleen maar meer geld te krijgen en de eigen diepe zakken meer te vullen. We gaan die lui niet laten winnen maar we gaan ze vol op hun bek slaan”.

De patjepeeërskrant van Nederland De Telegraaf lanceerde de stelling: “Uitspraak Jetten over aanvallers lhbti, pers en vrouwen gaat te ver”. Een andere kop luidde: “Ophef na uithaal Jetten over mensen die minderheden aanvallen: “Is dat wel premierwaardig?” De opkomende ster aan het firmament van WNL Mats Akkerman zei: “De woordkeuze was niet handig”. En: “Ik denk dat dit even uit z’n tenen kwam of hem even ontviel. Maar als premier moet je dit soort uitspraken niet doen”. Marianne van den Anker (Leefbaar Rotterdam) verklaarde: “Ik vind dat de interviewster had moeten ingrijpen. We hebben natuurlijk Geert Wilders gehad met ‘minder, minder, minder’. Dit roept op tot geweld. Ik hoop dat hij vandaag meteen zegt: slip of the tongue,had ik niet moeten doen.”

Jeroen Pauw: “Vol op zijn bek staan. Je zou zeggen, dat is aanzetten tot geweld”. Waarna gast Jan Paternotte zijn politieke baas moest verdedigen. Ook Ronald Plasterk liet zich niet onbetuigd.

De fundamentele walgelijkheid van de Nederlandse natie in de eenentwintigste eeuw wordt door al deze uitspraken opnieuw in een helder licht gesteld. Elke gemeenteraad die het waagt over een AZC na te denken, wordt getrakteerd op zwaar vuurwerk voor de deur. De meerderheid van de mannelijke tieners heeft problemen met homo’s. De sociale media staan vol racistisch, seksistisch en fascistisch gif. Als Rob Jetten dan één keer de vijanden van de Nederlandse traditie en ons volkseigen vertelt, waar het op staat, is het huis te klein.

De democratie in Europa gaat snel een existentiële crisis tegemoet. Het fascisme staat opnieuw op, maar wel in vernieuwd gewaad, met vernieuwde vormgeving en met vernieuwde muziek. Het wordt tijd dat de democratische krachten zich schrap zetten zodat het niet misloopt net als de vorige keer. Gisteren gaf Mussolini-kenner Antonio Scurati bij Buitenhof een zeer verhelderend en verontrustend interview over de bedreigde democratie in onze dagen, die sluipenderwijs van binnenuit wordt afgebroken. Daarbij krijgen de nieuwe fascisten steun van nuttige idioten, die denken dat zij op deze manier tegemoet komen aan de werkelijk gevoelde zorgen van brave burgers. Het zijn dezelfden die thans de talkshows bevolken van een publieke omroep die vreest voor “links” door te gaan en de eerste viool spelen op zoveel opiniepagina’s, de appeasers van onze tijd.

Premier Jetten onderscheidde zich dan ook door een zeer geschikte woordkeus. Hij definieerde de vijanden van onze beschaving. Hij legde uit hoe we front moeten maken tegen degenen die zich niet keren tegen andere opvattingen maar tegen andere mensen. Niet om wat ze denken maar om wat ze zijn.

Jetten riep ons op met deze dreiging de confrontatie aan te gaan. Soms moet een staatsman straatvechterstaal gebruiken. Anders word je op den duur zelf van de straat geslagen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo’n schandelijke compensatie geboden krijgt voor nieuwe winningen.

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