Dat oorverdovende gejoel van Links Nederland richting mevrouw Faber Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 543 keer bekeken • bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Nederland wordt op dit moment bestuurd door een stel politieke non-valeurs.

Marjolein Faber en dat ding van die lintjes. Het hele land ondersteboven, want “hoe kleinzielig kan een mens wel zijn”? Heel erg kleinzielig dus. U moet een ding goed begrijpen: mevrouw Faber is juist ingehuurd vanwege haar kleinzielige en kleingeestige houding ten aanzien van mensen die niet op haar lijken en die hier een veilig heenkomen zoeken. Haar sneue postermeisje-look past precies in de agenda van de PVV. Het Kopje van Jut. Pispaaltje. Bliksemafleider. Geert Wilders weet immers dat het asieldossier een niet op te lossen dossier is. Hij heeft zijn kiezers voor de gek gehouden. Er was en is geen asielcrisis.

Ook de andere twee rechtse coalitiepartijen, BBB en NSC hebben met populistische praatjes en leugens hun kiezers een oor aangenaaid. Waarom kunnen populistische partijen typisch hun verkiezingsbeloften niet waarmaken?

Het vertrouwen van de kiezer in (CDA)-Kamerlid Pieter Omtzigt was fenomenaal. De onthullingen rondom het toeslagenschandaal een waterscheidingsmoment in de Nederlandse politieke geschiedenis. “Pieter gaat eigenhandig de nodige bureaucratische hervormingen en verbeteringen doorvoeren. Wacht maar af”, zeiden veel kiezers. Nu blijkt dat Omtzigt er niets van bakt. En, ja, het was inderdaad beter geweest als meneer Omtzigt op zoek was gegaan naar “functie elders, want hij beschikt niet over de vereiste kwaliteiten”. De prioriteiten van de partij zijn verschoven. Van het oplossen van de bestuurlijke crises en staatkundige vernieuwingen , naar knoeien met de huidige abortuswetgeving.

Ook Caroline van der Plas blijkt niet in staat om in deze tijd van dreigende oorlog en crises een wezenlijke politieke bijdrage te leveren. Het lukt haar partij, de BBB gewoon niet om vat te krijgen op het stikstofdossier.

Weet u, het heeft geen enkele zin om de bewindslieden van de BBB, NSC en PVV continue met -virtuele- fluitconcerten en boegeroep te trakteren. Want dan blijft er geen tijd meer over voor de leuke dingen des levens. Dat haar van Marjolein Faber? Het uiterlijk van mevrouw Faber interesseert me geen ene fuck. Die plastische chirurgie van meneer Wilders? Zolang hij daarvoor geen donaties uit Israël of Rusland ontvangt, vind ik het allemaal wel best.

Nederland wordt op dit moment bestuurd door een stel politieke non-valeurs. Allemaal grapjurken die geen idee hebben wat er precies aan de hand is in de wereld.

De economie draait op dit moment niet slecht, maar dat is meer geluk dan wijsheid. De inflatie blijft onveranderd hoog. Het zijn zware tijden voor de minima. De beloofde nette, betaalbare, energiezuinige woningen die maar niet gebouwd kunnen worden. De broodnodige hervormingen bij de Belastingdienst die maar niet van de grond komen. De volgende toeslagenaffaire staat in reeds in de startblokken te wachten op het fluitsignaal. In de haven van Rotterdam verdwijnen er banen. Dat gedonder en gemor over een Europees defensiebudget van de coalitiepartijen en Premier Schoof die daarom gezichtsverlies lijdt in Brussel.

Er zoemen in de marge allerlei verhalen rond over een gure, toxische wind op de ministeries van BBB, NSC en PVV-bewindslieden. Surinaamse toestanden fluistert de mofokorantie: ambtenaren die zomaar op non-actief zijn gezet en met behoud van (soms wel een jaar) salaris thuis zitten. Betaald door u, de belastingbetaler.

Dat rare verhaal dat de Amerikaanse overheid het Nederlandse bedrijfsleven waarschuwt om te stoppen met het diversiteitsbeleid! Waarom heeft de minister van Buitenlandse Zaken de Amerikaanse ambassadeur nog steeds niet op het matje geroepen? Omdat het diversiteitsbeleid ook in Nederland op losse schroeven staat? Met dank aan Joost Eerdmans van JA21.

De stelling van Stand.nl van woensdag 2 april 2025: Marjolein Faber is onhoudbaar als minister. Panelleden die PVV stemmen vinden mevrouw Faber een goede minister:

“ze spreekt duidelijke taal als het over asielzoekers gaat ( maar) ze wordt van alle kanten tegengehouden (….)”

“ze wordt uitgeprobeerd (….)”

“Het gaat om Noord-Afrikanen die hier wegmoeten …”

“Mevrouw Faber is een moedig vrouwtje. Ze komt haar woord na”…

”Een van de weinig ministers die rechtvaardig en standvastig is ”.

“Het ligt niet aan mevrouw Faber, maar aan de PVV, want die zijn niet duidelijk en standvastig”.

Opvallend ook de reactie van Omroep Gelderland-journaliste Annemieke Schakelaar die mevrouw Faber typeert als “heel toegankelijk”.

“Ja, ze is (wel) rechtlijnig, rabiaat en controversieel, ze provoceert… is een knuppel-in-het-hoenderhok type, dat wel. (Wij) kregen haar altijd te spreken (en) ze reageert nog steeds wel als wij via de 06 een appje sturen”.

Kijk en zo hoor je nog eens wat.

Heeft de PVV, anders dan de BBB en NSC (die serieuze electorale averij zullen oplopen als er nu verkiezingen zouden zijn) te lijden onder de fratsen van mevrouw Faber? Volgens de peilingen van 25 maart j.l. staat de PVV 3% in de min. Ik noem dat Het Faber-effect.

Terwijl ik de laatste zinnen van dit stukje tik, kijk ik met een half oog naar de liveblogs van de Volkskrant, NRC en (om niet alleen in de eigen bubbel rond te draaien) de Telegraaf. Ik zie Marjolein Faber stoïcijns en stijf op haar plek in vak-K zitten. Dick Schoof die van de oppositie naar de Kamer moest komen. De ongeloofwaardige houding van mevrouw Yesilgöz, dat zij aan “volwassen politiek” doet. Een angstig-laffe en zalvende toon van Nicolien van Vroonhoven. Caroline van der Plas die glashard liegt dat de debatten in de Kamer over het algemeen over de inhoud gaan.

Fleur Agema gooide haar partijgenoot en collega Marjolein Faber eerder voor Tram 3. Zíj́ zou wel getekend hebben voor de lintjes, zei ze. Geert Wilders -verrassing- blijft mevrouw Faber trouw steunen en verdedigen. “Zij verdient een lintje.. Ze heeft helemaal niets gedaan”.

Hij kan niet anders. Zonder Marjolein Faber zal de partij wellicht verder zakken in de peilingen. Ziet u, Geert Wilders heeft zijn kiezers voor de gek gehouden. Er was geen asielcrisis en er is geen asielprobleem. En die leugens wil hij nu verbloemen met dyugu-dyugu en ophef. Dat is het Faber-effect. Je moet je afvragen of Faber hier politiek zelf beter van zal worden.