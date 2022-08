Dat is schrikken: vliegtuigspotters stuiven uiteen bij laagste landing ooit

11 aug. 2022 - 19:39

het is niet de laagste landing ooit JOOP want elk vliegtuig is op een gegeven moment tijdens de landing zo laag bij de grond om op de grond t kunnen komen, of niet dan?? de mensen staan véél te dicht bij de landingsbaan waardoor het gevaarlijk is, überhaupt onbegrijpelijk dat die daar mogen staan of zelf gaan staan.